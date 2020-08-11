بعد أيام من زيارته له في المستشفى... تامر حسني ينعى صديقه مصطفى حفناوي

نعى الفنان المصري، صديقه اليوتيوبر الشهير، مصطفى حفناوي، الذي توفي أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض، ومعاناته من جلطة في المخ.

بكلمات مؤثرة، كتب تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا حول ولا قوة الا بالله، إنا لله وإنا اليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالي مصطفى حفناوي وراح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها".

وتابع: "ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل الذين دعوا لك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل وكل الشكر لكل أصحابك المحترمين المخلصين، بجد نعمة الصحاب في هذا الزمن، ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

وكان تامر حسني قد زار صديقه مصطفى حفناوي في المستشفى قبل 3 أيام، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفي ودخل في غيبوبة.

وبعد زيارته لمصطفى حفناوي، عبر تامر حسني عن حزنه الشديد لحالته الصحية، وقال لمتابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد، بيبدأ حياته، هو فعلاً أخوك في الإنسانية".

وأضاف: "فعلا بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعين وغير متابعين يدعو له ولكم مثلها عند ربنا".