بعد أيام من زيارته له في المستشفى... تامر حسني ينعى صديقه مصطفى حفناوي

بكلمات مؤثرة، كتب تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا حول ولا قوة الا بالله، إنا لله وإنا اليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالي مصطفى حفناوي وراح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها".
وتابع: "ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل الذين دعوا لك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل وكل الشكر لكل أصحابك المحترمين المخلصين، بجد نعمة الصحاب في هذا الزمن، ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".
وكان تامر حسني قد زار صديقه مصطفى حفناوي في المستشفى قبل 3 أيام، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفي ودخل في غيبوبة.
وبعد زيارته لمصطفى حفناوي، عبر تامر حسني عن حزنه الشديد لحالته الصحية، وقال لمتابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد، بيبدأ حياته، هو فعلاً أخوك في الإنسانية".
وأضاف: "فعلا بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعين وغير متابعين يدعو له ولكم مثلها عند ربنا".
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مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني و شاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته ،،،،، هو أخوكوا في الإنسانيه ، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله و لكم مثلها عند ربنا ان شاء الله فعلاً حالته خطيره جداً فوق فوق ما تتصوروا و الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء ، يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من اعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه و ترجعهلنا سليم و بخير اللهم لا إعتراض يارب إشفيه و إشفي كل مريض اللهم آمين 🤲🏻
وكان الراحل مصطفى حفناوي يصارع المرض تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، بعد تشخيصه بجلطة في المخ مكث على إثرها في المستشفى منذ أيام.
والراحل مصطفى حفناوي من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1995، ودرس في جامعة حلوان، ونال شهرته من تقديم فيديوهات ساخرة على "السوشيال ميديا"، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستغرام" أكثر من مليون متابع.
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