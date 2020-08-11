نجل شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية يحث فيها على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري... فيديو

طرح عصام نجل المطرب المصري الشعبي الراحل، شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة على نفقته الخاصة، يحث فيها المصريين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وتحمل الأغنية اسم "كلنا هنروح الانتخابات"، وهي كلمات خالد سعيد وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، ومهندس صوت حسام جودة.

وتقول كلمات الأغنية: "ياجيراني يا أهلي يا أصحابي يالا يا حضرات، عشان مصرنا هنروح كلنا على الانتخابات، ما تقولش أنا مش فاضي ولا مشغول ولا مش قادر، مصر أما تنادي لازم ننهض ونقول لها حاضر".

وأكد عصام شعبان عبد الرحيم أنه يريد استكمال مسيرة والده الراحل، ويتواجد بالغناء في المناسبات الوطنية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال موضحا: "أريد أن أفعل مثلما كان أبي رحمه الله يحب، أي أحد مني أنا وأشقائي يكمل مسيرته ليس شرطا أن يكون أنا، فنحن 5 شعبولا".

وبدأ الناخبون في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لاختيار مرشحيهم في مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك 14 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

ويحق لـ63 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم، مع إشرف قضائي من 18 ألف قاض، ومعاونة 120 ألف موظف، حسب مواقع صحفية محلية.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمها، أمس الاثنين، أنه "في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مئتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي، بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.