أحمد عز يقبل يد لطفي لبيب بعد بكائه... فيديو

تأثر الفنان المصري، لطفي لبيب، من لفتة إنسانية قام بها الفنان، أحمد عز، معه، عقب عرض مسرحيته "علاء الدين".

وفور انتهاء العرض المسرحي، حرص أحمد عز على توجيه تحية خاصة للطفي لبيب، الذي كان من بين الحاضرين، ووصفه عز في كلمته بـ"المُعلم، وصانع النجوم، وصاحب الفضل"، كما دعا له بالصحة وطول العمر.

بعدها، أصر أحمد عز على الهبوط إلى المسرح للصعود بلطفي لبيب على خشبة المسرح، وعند صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، حتى أن كل من في القاعة وقفوا له احتراما وتقديرا.

ولم يتمالك لطفي لبيب نفسه أمام هه الحفاوة، ونزلت دموعه تأثرا بتحية أحمد عز والجمهور له.

View this post on Instagram وشكرا للموسيقار صاحب موسيقى #مسرحية #علاء_الدين #مصطفى_الحلواني A post shared by Safadi Safadi (@safadi_o_safadi) on Aug 14, 2020 at 7:33pm PDT

يشار إلى أن لطفي لبيب، ألمح في شهر يوليو/ تموز إلى احتمال اعتزاله نتيجة إصابته بوعكة صحية تمنعه من العمل بشكل طبيعي.

وأوضح أنه يعاني حاليا من آثار جلطة بالمخ تضرر منها النصف الأيسر من جسده، الأمر الذي يؤثر على حركته.

وتابع لبرنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري إن أراد الجمهور تسمية الأمر باعتزال أو شبه اعتزال فليسموه كما يحبون.

وأكد لطفي لبيب أنه لا يرغب أن يظهر للجمهور بشكل يضر تاريخه الفني، ولن يقف أمام الكاميرا إلا إذا كان قادرا على ذلك بشكل كامل.

وأشار إلى أن الجميع في الوسط الفني يعلم حاليا بحالته الصحية، ولن يقوم أحد بترشيحه لأية أعمال إلا وهو يعلم طبيعة ما يعانيه.

ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارة عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل.

وتعرض مسرحية "علاء الدين" حاليا على مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.