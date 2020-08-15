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    الممثل المصري لطفي لبيب

    أحمد عز يقبل يد لطفي لبيب بعد بكائه... فيديو

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
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    تأثر الفنان المصري، لطفي لبيب، من لفتة إنسانية قام بها الفنان، أحمد عز، معه، عقب عرض مسرحيته "علاء الدين".

    وفور انتهاء العرض المسرحي، حرص أحمد عز على توجيه تحية خاصة للطفي لبيب، الذي كان من بين الحاضرين، ووصفه عز في كلمته بـ"المُعلم، وصانع النجوم، وصاحب الفضل"، كما دعا له بالصحة وطول العمر.

    بعدها، أصر أحمد عز على الهبوط إلى المسرح للصعود بلطفي لبيب على خشبة المسرح، وعند صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، حتى أن كل من في القاعة وقفوا له احتراما وتقديرا.

    ولم يتمالك لطفي لبيب نفسه أمام هه الحفاوة، ونزلت دموعه تأثرا بتحية أحمد عز والجمهور له.

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    وشكرا للموسيقار صاحب موسيقى #مسرحية #علاء_الدين #مصطفى_الحلواني

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    يشار إلى أن لطفي لبيب، ألمح في شهر يوليو/ تموز إلى احتمال اعتزاله نتيجة إصابته بوعكة صحية تمنعه من العمل بشكل طبيعي.

    وأوضح أنه يعاني حاليا من آثار جلطة بالمخ تضرر منها النصف الأيسر من جسده، الأمر الذي يؤثر على حركته.

    الممثل المصري لطفي لبيب
    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    10 معلومات عن لطفي لبيب... مسيحي حافظ للقرآن وأحد أبطال حرب أكتوبر
    وتابع لبرنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري إن أراد الجمهور تسمية الأمر باعتزال أو شبه اعتزال فليسموه كما يحبون.

    وأكد لطفي لبيب أنه لا يرغب أن يظهر للجمهور بشكل يضر تاريخه الفني، ولن يقف أمام الكاميرا إلا إذا كان قادرا على ذلك بشكل كامل.

    وأشار إلى أن الجميع في الوسط الفني يعلم حاليا بحالته الصحية، ولن يقوم أحد بترشيحه لأية أعمال إلا وهو يعلم طبيعة ما يعانيه.

    ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارة عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل.

    وتعرض مسرحية "علاء الدين" حاليا على مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, أحمد عز
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