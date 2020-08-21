أول مشاهد لعمرو دياب مع دينا الشربيني في "أماكن السهر"... فيديو

طرح الفنان المصري، عمرو دياب، اليوم الجمعة، أول مشاهد من أغنيته المصورة الجديدة "أماكن السهر"، التي تشاركه فيها الممثلة، دينا الشربيني.

ويظهر دياب في مشاهده مع دينا الشربيني وهما يحتفلان مع أصدقائهما على الشاطئ.

وكتب عمرو دياب مع مشاركته لإعلان الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "ولعت ولسه هتولع أكتر! شاهدوا برومو فيديو أغنية (أماكن السهر) الجديدة! وكونوا جاهزين للقادم".

وطرح دياب إعلان الأغنية بعد أن تم تسريب نسخة غير رسمية منه في الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تطرح أغنية "أماكن السهر" كاملة، اليوم الجمعة.

وتظهر دينا الشربيني خلال أغنية "أماكن السهر" كموديل لأول مرة مع الهضبة.

والأغنية من إخراج أحمد النجار، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى إجازاته.