جورج وسوف يرد على تركي آل الشيخ

رد المطرب السوري، جورج وسوف، اليوم السبت، على تغريدة عبر موقع "تويتر" لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وكان تركي آل الشيخ شارك مقطع لجورج وسوف في مرحلة الطفولة وهو يؤدي أغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" للموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، وعلق على أداء وسوف قائلا: "أبو وديع كاريزما".

ورد جورج وسوف على مجاملة تركي آل الشيخ له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الله يديمك يا شيخ تركي... أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (ابو وديع)".

الله يديمك ياشيخ تركي...ابو ناصر الغالي ...عندما اقرأ اي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر و يفرح...الله يفرحك كل عمرك...اخوك جورج وسوف (ابو وديع) — Georges Wassouf (@wassouf) August 22, 2020

​وأحيا جورج وسوف في شهر يوليو/ تموز أول حفل "اونلاين" له بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والذي أذيع حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، وهو من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة "إم بي سي" في إطار مواصلتهم برنامج حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت في عيد الفطر وتبث عبر منصة "شاهد في أي بي"، وشارك فيها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا وماجد المهندس ومحمد عبده.

وترددت، في شهر يونيو/ حزيران، شائعة إصابة جورج وسوف بفيروس "كورونا" المستجد، لكنه خرج لينفيها، وأكد أنه بصحة جيدة، وطالب بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها بعضهم من حين إلى آخر.