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    رجل أعمال يضع المال في جيبه

    5 نصائح من مليونير عصامي كي تصبح ثريا

    © Fotolia / Andrey Burmakin
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    يرى رائد الأعمال وخبير المبيعات الأمريكي، جرانت كاردون، أن فكرة ادخار ثمن القهوة اليومية لبناء الثروة، ومثيلاتها، هي دعوات حمقاء وغير نافعة بالمرة لتحقيق الثراء.

    إيلون ماسك
    © REUTERS / Brian Snyder
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    ويقول كاردون، وهو مليونير عصامي وله مؤلفات بين الأكثر مبيعًا، إن هناك 5 قواعد أساسية لتحقيق الثراء، دون الالتفات إلى النصائح التي تجعل من الإنسان غبيًا مثل "إدخار الخمسة دولارات، تكلفة قهوة ستاربكس اليومية".

    وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، يرى كاردون، أنه إذا كان المرء جادًا بشأن الثراء، فهو بحاجة إلى تركيز عقله على الدخل، وزيادة دخله بما يكفي وسيتمكن من ادخار شيء كبير. وفيما يلي النصائح الخمس له.

    1- استثمر في ذاتك

    يقول كاردون: "يستثمر الأشخاص الناجحون الوقت والطاقة والمال في تحسين أنفسهم. أخبرني أحدهم ذات مرة أن أفضل طريقة لمساعدة المحتاجين هي ألا تكون شخصًا محتاجًا، ساعد نفسك حتى تكون في وضع يسمح لك بمساعدة شخص آخر، هذا يعني الاستثمار في نفسك لتصبح رائعًا في شيء ما".

    ويضيف: "لقد استثمرت في التدريب على المبيعات عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري، وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرتي في تحقيق الدخل. الاستثمار في نفسك هو أفضل استثمار يمكنك القيام به".

    2- اعثر على الوظيفة المناسبة

    الأغنياء قادرون على دخول الشركة المناسبة حيث توجد فرصة للنمو. بدأ نائب كاردون للمبيعات، جارود جلاندت، العمل لديه منذ أكثر من سبع سنوات مقابل 2500 دولار شهريًا.

    ومع ذلك، طور مجموعة مهاراته وتمكن من مضاعفة دخله الشهري عدة مرات لأنه كان يعلم أن كاردون يتطلع إلى التوسع.

    الجميع يبحث عن الوظائف، لكنهم بحاجة إلى الاختيار المناسب. جميع الشركات تعيش على الإيرادات، لذا يجب أن يركز على على كسب العمولات بدلاً من الاعتماد فقط على الراتب وسيكون في النهاية متحكمًا في مقدار ما يكسبه.

    3- كن متميزا في ما تفعله

    الملياردير دان غيلبرت
    © AFP 2020 / Nicholas Hunt
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    التزم بأن تكون رائعًا، وليس مجرد متوسط الأداء، أي مهنة قد تكون مرهقة لأصحاب الأداء المتوسط والمنخفض، ولكنها مجزية بشكل كبير لأولئك الذين يتمتعون بأداء رائع، أولئك الذين يعيشون ويتنفسون ويأكلون مهنتهم، أولئك المهووسون، يصبحون عظماء.

    4- احصل على الدخل من مصادر متعددة

    لن تصبح ثريًا بدون تدفقات متعددة من الدخل، ويبدأ ذلك بالدخل الذي لديك حاليًا. قم بزيادة هذا الدخل وابدأ في إضافة تدفقات أخرى. ابحث عن طرق أخرى يمكنك من خلالها إضافة دخل إلى الوظيفة التي لديك بالفعل.

    5- متى تبدأ الاستثمار؟

    أولاً، حاول توفير 100 ألف دولار، وذلك لأن عليك أن تثبت لنفسك أنه يمكنك امتلاك المال وتركه (بمعنى الاستغناء عن النقدية لصالح الاستثمار في الأصول المختلفة).

    إذا كان لديك 10 آلاف دولار فقط، فيجب أن تكون أولويتك الوحيدة هي زيادة دخلك حتى تتمكن من ادخار المزيد. يُظهر ادخار 100 ألف دولار أن لديك القدرة على جني الأموال ثم الاحتفاظ بها، ومعظم الناس لا يستطيعون فعل أي من هذه الأشياء، بحسب كاردون.

    بمجرد أن تتمكن من الكسب والادخار، يمكنك البدء في بناء الثروة. أخيرًا ينصح كاردون قائلًا: "لم أتطلع أبدًا إلى الثراء السريع، لكني بحثت عن الثراء في النهاية".

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    مليونير, ثروة
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