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    الممثل التونسي ظافر العابدين

    ظافر العابدين يشارك فيديو بعد تردده في نشره عن الخطوط الجوية التونسية

    © AFP 2020 / FETHI BELAID
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    انتقد الفنان التونسي، ظافر العابدين، بشكل حاد، الخطوط الجوية التونسية، اليوم الاثنين، معربا عن استيائه من الحالة التي وصلت إليها، من وجهة نظره.

    وشارك العابدين مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قال إنه كان مترددا من نشره، وعلق قائلا: "بصفتي تونسيا فخورا ببلدي، أشعر أن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي، بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا".

    وأردف: "كنت مترددا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت أن الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو، لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة".

    وواصل الممثل التونسي الشهير: "حان وقت التغيير، نستحق خيرا من هذا تطوير الخطوط الجوية التونسية".

    وكان ظافر العابدين أثار مسلسله التلفزيوني "عروس بيروت" في عام 2019 ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.

    ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, ظافر العابدين, تونس
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