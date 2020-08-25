عمرو دياب يحقق رقما قياسيا بـ"أماكن السهر"... هل هي دعاية مباشرة لدينا الشربيني

جذبت أحدث أغنيات المطرب المصري، عمرو دياب، "أماكن السهر"، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن طرحها رسميا أمس الاثنين.

وحققت الأغنية المصورة أرقام مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، إذ تجاوزت أول مليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة من طرحها، وهو انجاز جديد للمطرب الملقب بـ"الهضبة" لم تحققه أي أغنية أو كليب له من قبل، بتجاوزه المليون في ساعات قليلة.

واجتازت الأغنية 100 ألف مشاهدة على "يوتيوب" بعد مرور 88 دقيقة من طرحها على قناة عمرو دياب.

كما تم عرض أغنية "أماكن السهر" في دور العرض السينمائية أيضا، لتصبح المرة الثالثة في مسيرة عمرو دياب التي يصور بها أغاني مصورة للعرض في السينما أثناء الفواصل الإعلانية، بعد أغاني "نور العين" و"الليلة".

وحازت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، التي شاركت في أغنية "أماكن السهر" على النصيب الأكبر من تعليقات مستخدمي "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رومانسيتهما في مشاهد ولقطات العمل الفني، كما أن الأغنية هي المرة الأولى التي تكون فيها الشربيني "موديل".

فيما اعتبر البعض أن الأغنية دعاية مباشرة لدينا الشربيني، بسبب تغزل عمرو دياب بها بجمل مثل: " قمر واتشهر.. وله حبايب بالملايين"، و"ده في أي مكان، في عيون باصين حواليه وياعيني أول ما يبان، الكل بيجري عليه ده جواب بان من العنوان، أقروا المكتوب في عينيه".

ولم تعلق دينا الشربيني على أغنية "أماكن السهر"، سوى بطرحها كاملة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، واكتفت بوضع "إيموجي" لقلبين.

View this post on Instagram #اماكن_السهر ❤ ❤ @amrdiab A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on Aug 24, 2020 at 4:47am PDT

ويظهر عمرو دياب مع دينا الشربيني في أغنية "أماكن السهر" كحبيبين في أحد الأماكن السياحية، ويلهوان على الشاطئ ويقضيان سهرات ممتعة مع أصدقائهما.

والأغنية من إخراج أحمد النجار، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.