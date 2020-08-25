مدينة إيطالية تقدم عرضا مغريا لتشجيع السياحة... فيديو

ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مشيرة إلى مدينة سان جوفاني الإيطالية بمقاطعة ميلانو، شمالي إيطاليا، توفر إقامة مجانية للسائحين الذين يقومون بزيارتها في الوقت الحالي.

ويسمح سكان المدينة المحليين للسائحين الذين يأتون إلى المدينة في الوقت الحالي بالإقامة معهم في منازلهم ضمن خطة لتشجيع السائحين على القدوم إلى المدينة التي توفر عليهم تكاليف الإقامة في الفنادق.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يرصد استضافة أحد سكان المدينة لمجموعة من السائحين الذين يزورون المدينة.

ويقوم أحد القائمين على هذه المبادرة في المدينة إنهم تلقوا نحو 8 آلاف طلب من عدة دول للمجيء إلى مدينتهم، مشيرا إلى أن هذه الطلبات من العديد من دول العالم أبرزها أمريكا وفرنسا والنرويج وروسيا.

"Not massive tourism, but slow tourism."



The Italian town of San Giovanni is offering free stays with locals to help boost tourism and keep the experience authentic pic.twitter.com/Rf1y8XDuB0 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 25, 2020

ومن المقرر أن تستمر المبادرة التي انطلقت في 4 يوليو/ تموز حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.