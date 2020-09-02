"تويتر" يضيف خاصية جديدة في الإمارات والسعودية ومصر

بدأ تطبيق "تويتر" العمل على إضافة خصائص جديدة، للكشف عن أسباب تداول بعض الموضوعات "الترند" في السعودية والإمارات ومصر.

حيث سيتم بدءًا من اليوم تثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة "الترندات" بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الموضوع المتداول على الفور وسبب تداوله.

لم تعد بحاجة إلى قراءة العديد من التغريدات لمعرفة سبب تداول موضوعاً ما. ابتداءً من اليوم سيتم إضافة تغريدة توضيحية تعطي سياق أكبر حول الموضوع المتداول على نظامي IOS و Android. pic.twitter.com/E1MzsDv1Og — Twitter MENA (@TwitterMENA) September 1, 2020

ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامي iOS وAndroid في الوقت الحالي، كما تعتزم الشركة نقل الميزة إلى موقع تويتر في وقت قريب.

وستتوفر تلك الخاصية في كل من السعودية ومصر والإمارات وسيكون الوصف باللغة العربية، كما ستتوافر في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا والهند وآيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.