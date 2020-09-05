رجل يحطم رقما قياسيا بالوقوف أكثر من 150 دقيقة في صندوق مملوء بالثلج... صور

حقق رجل نمساوي رقما قياسيا جديدا، اليوم السبت، بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج لساعتين و30 دقيقة و57 ثانية.

وقضى جوزيف كويبيرل (42 عاما)، الذي لم يكن يرتدي سوى سروالا للسباحة، هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل صندوق شفاف ضاما ذراعيه إلى صدره.

Chilling out - Austrian breaks record for standing in box of ice https://t.co/cqgBGJ4Iyp pic.twitter.com/nmazaENc1U — CNA (@ChannelNewsAsia) September 5, 2020

وبعد خروجه من ذلك المحبس المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان حشد صغير يتابعه في الساحة الرئيسية بالبلدة، قال كويبيرل للصحفيين "إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جميل".

Chilling out: Austrian breaks record for standing in box of ice https://t.co/sJGowRH5zu pic.twitter.com/nSlblbWlyG — CNA (@ChannelNewsAsia) September 5, 2020

وتابع "سأعمل على وضع جوربين (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) يحتاج للتدفئة هو قدماك".

وحطم كويبيرل رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج وهي ساعتان وثمان دقائق و47 ثانية.