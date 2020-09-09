بمشاركة سليماني... فيلم إيراني يحصد جائزة السيناريو الأفضل في مهرجان اسكتلندي

استطاع فيلم إيراني قصير يتحدث عن مراحل الحياة وكيفية التعلم منها أن يحصد إحدى الجوائز في مهرجان اسكتلندي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوكالة: "فاز فيلم (شاهد) الإيراني بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان "برك أوت" الاسکتلندي".

وأضافت: "فيلم شاهد من إخراج وحید جلیلوند، ويشارك في تمثيله علي أكبر سليماني ومعصومة لطيفي، ومايدة فعله کري، ونسرين صداقت نجاد، ومتين قليزاده".

ولفتت الوكالة إلى أن جليلوند، سلط الضوء في فيلمه القصير على ضرورة التعلم من مختلف مراحل الحياة.