بالون ماء يصنع مشهدا مدهشا عند تفجيره... فيديو

يبحث الناس وخاصة الأطفال عن وسائل ترفيه تجعلهم يقضون أوقاتا سعيدة، سواء في مدن الملاهي أو النوادي التي توفر لهم وسائل ترفيه متنوعة.

لكن إذا كنت تفكر خارج الصندوق، فإنه بإمكانك أن تستخدم بعض الأدوات البسيطة لصناعة العديد من الألعاب وابتكار أساليب متجددة لجعل أطفالك يشعرون بالسعادة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" وسيلة ترفيه مدهشة يمكن لأي شخص أن يوفر مكوناتها الثلاثة في منزله وهي سلة بلاستيكية وماء وبالون.

وتعتمد فكرة هذه اللعبة على ملء بالون بالماء وتعليقه من أعلى ليأخذ الشكل المخروطي على أن يتم تعليقه فوق مركز السلة البلاستيكية.

ويتم وضع السلة على شيء آخر لتكون مرتفعة على السطح الموجودة فوقه، قبل أن يتم تفجير البالون بشيء حاد.

ويرصد الفيديو مشهدا مدهشا يظهر عقب تفجير البالون وعرض الفيديو بالتصوير البطيئ، حيث يظهر الماء على شكل البالون المخروطي لكن بلون أبيض ثم يرصد لحظة سقوط الماء الذي يصنع نافورة جميلة حول السلة البلاستيكية في كل الاتجاهات.