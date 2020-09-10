الفنان السوري جمال سليمان يحزن لرحيله المبكر عن الحياة

علق الفنان السوري، جمال سليمان، على خبر وفاته الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وعبّر سليمان عن حزنه لخبر وفاته، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي وصف فيه مروج الشائعة بأنه "شخص وضيع".

وقال: "سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فمازال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها".

وتابع جمال سليمان: "على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

ويخوض جمال سليمان حاليا بطولة مسلسل تلفزيوني جديد هو "الحرير المخملي"، الذي تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات في مصر، وهو مأخوذ عن عمل أدبي للروائية أميمة عز الدين، وسيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتشارك في بطولته الفنانة المصرية، وفاء عامر.

وكانت آخر أعمال جمال سليمان في الدراما التلفزيونية مشاركته كضيف شرف في أحداث الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "الحرملك"، الذي عُرض في شهر رمصان الماضي.