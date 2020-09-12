"مغرور ولا يصافح أحد"... فنان سوري يشن هجوما على خالد النبوي

شن فنان سوري هجوما عنيفا على الفنان المصري، خالد النبوي، والفنانين المصريين، مؤكدا أن أخلاق نظرائهم السوريين أفضل منهم.

واتهم الممثل، يزن السيد، خلال استضافته في برنامج "راحت علينا"، من تقديم هشام حداد، خالد النبوي بالغرور والتعالي، وأنه يرفض مصافحة الناس في موقع التصوير بحجة أنه متقمص للدور، وذلك من واقع تعاونه معه في المسلسل التاريخي "ممالك النار".

وأشار السيد في اللقاء التلفزيوني قاصدا النبوي إلى أن "النجومية يعرّف عنها بالأخلاق والنفسية، وليست مد القدم للمسؤول عن الملابس ليساعدني في ارتداء حذائي، فهذه ليست نجومية"، مؤكدا أن النبوي "نفسيته سيئة" على حد تعبيره.

كما كشف يزن السيد أن خالد النبوي تدخل في الحوار الخاص به بأحد المشاهد التي تجمعهما في مسلسل "ممالك النار" وحذف جزء منه، ما جعله ذهب إليه وحذره أنه سينشب خلاف إذا استمر بالتدخل في حواراته.

واعتبر يزن السيد أن نجوم سوريا أفضل من النجوم المصريين في أنهم "لا يتعاملون بفوقية كما يفعلون هم".

من ناحية أخرى، احتفل خالد النبوي، اليوم السبت، بعيد ميلاده، وبتلك المناسبة، وجه الشكر إلى جمهوره على تقدم التهاني له.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "شاكر وممتن لعائلتي وأصدقائي والجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة، بسببكم قضيت يوم حلو جدا، وأتمنى السعادة والنجاح لكل الناس".