4 علامات تدل على وجود خلل في مكابح سيارتك

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودية عن العلامات التي تدل على وجود خلل في مكابح السيارة، والتي لا يجب تجاهلها لما يمكن أن تسببه من خطر على سلامة الركاب.

وأوضحت إدارة المرور أربع علامات تدل على وجود خلل في مكابح المركبة، جاءت على النحو التالي.

اللمبة التحذيرية

في حالة ظهور إضاءة لمبة تحذير المكابح في لوحة عدادات السيارة فذلك يعني بأن هناك خللا مؤثرا في المكابح.

أصوات احتكاك

في حال سماع أصوات احتكاك وضجيج عالية عند الضغط على دواسة المكابح فذلك يعني أنها متآكلة وتحتاج إلى التغيير.

لسلامتك؛ عند ظهور إحدى العلامات الدالة على خلل المكابح بادر بصيانتها#المرور_السعودي pic.twitter.com/06hVKfBEEZ — المرور السعودي (@eMoroor) March 2, 2020

اهتزاز دواسة المكابح

الشعور باهتزاز في دواسة المكابح عند الضغط عليها أو بانتفاضها عند استخدامها أو بصوت هواء عال يصدر مع الضغط، ذلك يعني أن هناك خللا في المكابح.

انخفاض دواسة المكابح

إذا حاولت استخدام دواسة المكابح ووجدتها منخفضة عن الارتفاع المعتاد عليه فذلك يعني أن هناك خللا ما فيها.