بعد تعقد موقف الهلال السعودي... تغريدة لإعلامي شهير تثير الجدل والخلاف

وكتب الإعلامي الرياضي عبر حسابه على موقع "تويتر": "في حال انسحاب الهلال من البطولة، أتمنى انسحاب النصر و الأهلي و التعاون، يجب أن تكون للأندية السعودية وقفة للتاريخ".
في حال انسحاب الهلال من البطولة— توفيق الخليفة (@tawfiqsk) September 20, 2020
أتمنى انسحاب النصر و الأهلي و التعاون ،،
يجب أن تكون للأندية السعودية وقفة للتاريخ
وبحسب موقع "سعودي"، تأتي هذه التغريدة بعدما رفض الاتحاد الآسيوي طلب نادي الهلال بتأجيل مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تأكد ظهور 24 حالة إصابة بفيروس كورونا في بعثة الهلال بالدوحة، منهم 15 لاعبا.
من جانبه رد الإعلامي والناقد الرياضي السعودي، عبد العزيز المريسل في تغريدة له، وكتب: "مسألة ربط انسحاب الأندية السعودية بالهلال أراه أمر معيب في حق أنديتنا".
واضح ان الهلال يريد اكمال مشواره الاسيوي مهما كانت النتائج وهذا قرار لاشك تتحمله الادارة خاصة ان مباراة اليوم مضمونه حتى لو لعب ببراعمه— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 20, 2020
لكن مسألة ربط انسحاب الاندية السعودية بالهلال أراه أمر معيب في حق انديتنا
وان كان لابد
انا اقول نعطي الهلال حمدلله والسومة ومايكون عشان ماينسحب
وهدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق، بتوقيع عقوبات كبيرة على أي نادي ينسحب من دوري أبطال آسيا، معلنًا تمسكه باستكمال الموسم الحالي.
وقرر الاتحاد سابقا، فرض غرامات مالية كبيرة على الفرق التي تعلن انسحابها بجانب الحظر من المشاركة في البطولة الآسيوية لمدة موسمين متتاليين.
ومع ذلك، يعتقد بعض النقاد أن الاتحاد لن يطبق قراراه بحرمان الفريق المنسحب من المسابقات الآسيوية، خلال البطولة الحالية، نظرا للظروف الاستثنائية العالمية.
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