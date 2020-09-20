بعد تعقد موقف الهلال السعودي... تغريدة لإعلامي شهير تثير الجدل والخلاف

دعا الكاتب الصحفي السعودي، توفيق الخليفة، اليوم الأحد، إلى انسحاب فرق النصر والأهلي والتعاون السعودية من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع نادي الهلال.

وكتب الإعلامي الرياضي عبر حسابه على موقع "تويتر": "في حال انسحاب الهلال من البطولة، أتمنى انسحاب النصر و الأهلي و التعاون، يجب أن تكون للأندية السعودية وقفة للتاريخ".

في حال انسحاب الهلال من البطولة

أتمنى انسحاب النصر و الأهلي و التعاون ،،

يجب أن تكون للأندية السعودية وقفة للتاريخ — توفيق الخليفة (@tawfiqsk) September 20, 2020

وبحسب موقع "سعودي"، تأتي هذه التغريدة بعدما رفض الاتحاد الآسيوي طلب نادي الهلال بتأجيل مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تأكد ظهور 24 حالة إصابة بفيروس كورونا في بعثة الهلال بالدوحة، منهم 15 لاعبا.

من جانبه رد الإعلامي والناقد الرياضي السعودي، عبد العزيز المريسل في تغريدة له، وكتب: "مسألة ربط انسحاب الأندية السعودية بالهلال أراه أمر معيب في حق أنديتنا".

واضح ان الهلال يريد اكمال مشواره الاسيوي مهما كانت النتائج وهذا قرار لاشك تتحمله الادارة خاصة ان مباراة اليوم مضمونه حتى لو لعب ببراعمه

لكن مسألة ربط انسحاب الاندية السعودية بالهلال أراه أمر معيب في حق انديتنا

وان كان لابد

انا اقول نعطي الهلال حمدلله والسومة ومايكون عشان ماينسحب — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 20, 2020

وهدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق، بتوقيع عقوبات كبيرة على أي نادي ينسحب من دوري أبطال آسيا، معلنًا تمسكه باستكمال الموسم الحالي.

وقرر الاتحاد سابقا، فرض غرامات مالية كبيرة على الفرق التي تعلن انسحابها بجانب الحظر من المشاركة في البطولة الآسيوية لمدة موسمين متتاليين.

ومع ذلك، يعتقد بعض النقاد أن الاتحاد لن يطبق قراراه بحرمان الفريق المنسحب من المسابقات الآسيوية، خلال البطولة الحالية، نظرا للظروف الاستثنائية العالمية.