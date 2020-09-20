الفنان المصري سمير غانم يتعرض لأزمة صحية

تعرض الفنان المصري سمير غانم لأزمة صحية، وخضع للفحوصات الطبية، مساء اليوم الأحد، للإطمئنان على حالته.

© Photo / Facebook/ DoniaSGOfficial سمير غانم "يفقد النطق" حزنا على جورج سيدهم "صدى البلد" المصري، مشيرا إلى أن سمير غانم شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى إحدى العيادات الخاصة.

ولفت الموقع إلى أن أحد المقربين منه أكد استقرار حالته الصحية وأنه سيعود إلى منزله اليوم.

وشدد على ضرورة تجنب نشر ما قد يسئ له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفى كل أنحاء العالم.

وكان مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ 39، قد منح النجم المصري سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.