بطلات مسلسل "فريندز" الثلاث يظهرن معا في حفل جوائز "إيمي"... فيديو

كان من مفاجآت حفل توزيع جوائز "إيمي"، الذي أقيم أمس الأحد، هو اجتماع بطلات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" من جديد.

وبعد أن عادت الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيتسون، إلى منزلها عقب تقديمها أولى فقرات الحفل، استأنفت متابعتها للحفل من خلال شبكة الإنترنت، وأجرت من هناك لقاء مع مقدم الحفل الرئيسي، المذيع الشهير جيمي كيمل، لكن كانت برفقتها رفيقتاها من مسلسل "فريندز" كورتني كوكس وليزا كودرو.

وعندما سأل كيمل جينيفر أنيستون إن كانت كورتني كوكس وليزا كودرو تعيشان معها، أجابته: "نعم فتحن رفاق سكن منذ عام 1994"، في إشارة منها إلى بدء عرض مسلسل "فريندز".

​وكانت جينيفر أنيستون مرشحة في حفل 2020 لجائزة "إيمي" لأفضل ممثلة درامية رئيسية عن دورها في مسلسل "ذا مورننغ شو".

ودفعت قيود فيروس "كورونا" المستجد إلى إلغاء الحضور ومراسم الاستقبال على البساط الأحمر، وعوضا عن ذلك، أرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعا بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.

ونال مسلسل" ووتش من" نصيب الأسد من جوائز "إيمي" باقتناصه 11 جائزة من بينها الجوائز التقنية التي تسلمها الأسبوع الماضي. وبشكل عام حصدت شبكة (إتش بي أو) أكبر عدد من جوائز "إيمي" هذا العام، وهي 30 جائزة، مقابل 21 جائزة لشبكة "نتفليكس".

وانتزع مسلسل "شيتس كريك" 9 جوائز "إيمي" في المجمل، من بينها جائزة أفضل مسلسل فكاهي وجوائز التمثيل لنجوم كنديين مثل كاثرين أوهارا ويوجين ليفي وابنها دانيال ليفي وآني ميرفي.

ويتناول المسلسل الذي تنتجه شبكة "بوب تي في" قصة عائلة ثرية تضطر للعيش في فندق متداع.

وفاز مسلسل "ساكسيشن" الذي تنتجه شبكة "إتش بي أو" بلقب أفضل مسلسل درامي، كما فاز الممثل جيريمي سترونغ بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده دور ابن مضطهد في المسلسل، وحصد المسلسل في المجمل 7 جوائز إيمي من بينها جائزتا التأليف والإخراج.