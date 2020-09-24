لطفي لبيب منتقدا كوميديا "مسرح مصر": لا تناسب الجمهور... فيديو

انتقد الفنان المصري، لطفي لبيب، مساء أمس الأربعاء، الممثلين المشاركين في مسرحية "مسرح مصر".

وقال لبيب، خلال حديثه عبر فضائية "سي بي سي" إن تراجع ظهور نجوم الكوميديا يعود إلى تأثر مسرح القطاع العام بنوعية الكوميديا المقدمة في مسرح القطاع الخاص.

وأضاف كوميديا مسرح مصر لا تناسب الجمهور المصري؛ بسبب اعتماد الممثلين على الإيفيهات والضرب وليس المواقف الكوميدية.

وخلال اللقاء تحدث لطفي لبيب عن متعة التمثيل مع عادل إمام ونور الشريف، والاختلاف بينهما في طريقة التمثيل.

وأشار إلى أن جيل الشباب به بعض المجتهدين الذين يسيروا على خطى صحيحة في الكوميديا.

وأكد الفنان المصري أنه يعتبر أن أحمد حلمي ومحمد هنيدي هما الوحيدين الملتزمين بتقديم كوميديا الموقف.