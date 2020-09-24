لم يحضر أحد حفلها... أحلام تنهار باكية على مسرح الغناء في السعودية

تعرضت الفنانة الإماراتية، أحلام، وللمرة الأولى في تاريخها الفني لموقف صادم، تسبب في بكائها على خشبة المسرح.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حفل أحلام الذي أحيته الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، والذي أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، بعد أن تم إبلاغها عقب وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبث الحفلات عبر شبكة الإنترنت (أونلاين).

وقالت أحلام باكية خلال الحفل الذي أذيع عبر منصة "شاهد في آي بي": "أحس إنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد".

​وأحيت أحلام الحفل الغنائي في جدة على مسرح الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

وبعد الحفل، غردت أحلام اليوم الخميس عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "شكرا هيئة الترفيه السعودية على هذا التنظيم لاحتفالات اليوم الوطني، شكرا لمعالي تركي آل الشيخ على مجهوده الجبار، كم كنت أشعر بالفخر وأنا بينكم بنتكم احتفل معاكم باليوم الوطني اللي هو جزء لا يتجزأ مني، تربيت على حب السعوديه وولائي لها لأبعد الحدود، انا بنت زايد بنتكم".

شكراً هيئه الترفيه على هذا التنظيم لاحتفالات اليوم الوطني شكراً لمعالي تركي ال الشيخ على مجهوده الجبار كم كنت اشعر بالفخر وانا بينكم بنتكم احتفل معاكم باليوم الوطني اللي هو جزء لا يتجزء مني تربيت على حب السعوديه وولائي لها لابعد الحدود انا بنت زايد بنتكم 💚🇸🇦 #اليوم_الوطني 🇸🇦🇦🇪 pic.twitter.com/zhI6nMyrbm — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 24, 2020

​وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية فرضت بروتوكولات صحية على حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، والتي تتماشى مع العودة بحذر للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والتي تشمل منع دخول الجماهير دون كمامات، وارتداءها طوال الوقت، كذلك منع حضور الأطفال الذين يبلغ عمرهم 15 عاما أو أقل، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، إضافة إلى منع دخول قاعة الحفلة بقفازات تم ارتدائها من خارج المكان، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المكان، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر، والالتزام بالمقعد المحدد.

كما اشترطت هيئة الترفيه السعودية ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" عند حضور الجمهور للحفلات، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري بمناسبة اليوم الوطني الـ90.