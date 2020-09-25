عمرو دياب يشارك بيانا هاما مع جمهوره

شارك المطرب المصري، عمرو دياب، اليوم الجمعة، بيانا وصف بـ"الهام" مع جمهوره عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وجاء في البيان الهام الذي أصدرته الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في السعودية الذي كان من المقرر أن يحييه غدا السبت، ضمن حفلات اليوم الوطني الـ90، أنه تم تأجيله حرصا عل سلامة الجميع.

وقالت الشركة في البيان: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".

وكان عمرو دياب سيحيي حفله غدا السبت في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأحيا عمرو دياب خلال الفترة الماضية حفلا فنيا خاصا بركاب سفينة "الكروز" السياحية في شاطئ الرأس الأبيض على البحر الأحمر.

وكانت هيئة الترفيه كشفت، في وقت سابق، عن برنامجها الفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/أيلول، مع عودة الحفلات الجماهيرية، التي سبق وتوقفت لأشهر عدة بسبب جائحة "كورونا".