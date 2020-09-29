الأول من نوعه… قصة أول مقهى للكلاب في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحديثا سريعا وتغييرا شاملا، منذ الإعلان عن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، ووصل هذا التغيير إلى عادات مجتمعية أصبحت ممكنة بعدما كانت محظورة في السابق.

© Sputnik . Варвара Гертье . كلب في الملعب كلب مرح يشارك في محاربة كورونا... فيديو "يورونيوز" الكندي في تقرير تحدث فيه عن أن تبني الحيوانات الضالة أصبح أمرا مألوفا في المملكة، وأصبح بإمكان أصحاب الكلاب في المملكة العربية السعودية أن يستمتعوا بفنجان قهوة وبجانبهم حيواناتهم الأليفة، في "مقهى للكلاب"، بحسب الموقع الذي يقول إنه الأول من نوعه.

وتابع الموقع: "ففي المملكة، تعتبر الكلاب نجسة، على عكس القطط، ويحظر عادة دخولها إلى الأماكن العامة في البلد"، مضيفا: "إلا أن مقهى "باركنغ لوت" الذي فتح أبوابه في يونيو/ حزيران الماضي في مدينة الخبر الساحلية، أسعد عشاق الحيوانات".

ويقول: "كان هذا البلد لا يوجد فيه سوى أماكن قليلة، يمكن لهؤلاء اصطحاب حيواناتهم خارج المنزل"، مشيرا إلى هيئة الأمر بالمعروف كانت تضع قيودا على اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة".

وتابع الموقع: "اليوم باتت الحيوانات الأليفة ظاهرة تتزايد، كما انتشرت ملاجئ الحيوانات في عدة مدن في المملكة"، مشيرا إلى قول دلال محمد، مالكة مقهى "باركنغ لوت" وهي كويتية الجنسية: "الفكرة راودتني خلال زيارة سابقة للمملكة".

وأضافت: "جئت إلى السعودية في زيارة مع كلبي، لكن لم يسمح لي بالتنزه على الشاطئ، شعرت بالحزن وقررت المساعدة من خلال افتتاح هذا المقهى".

ويقول الموقع: "يأتي رواد المقهى مع كلاب من أحجام مختلفة، حيث تمرح الكلاب بينما يستمتع الزوار بمجالسة أصدقائهم"، مضيفا: "في أحد أقسام المقهى يمكن العناية بالكلب بغسله وتنشيفه وتقليم أظافره".