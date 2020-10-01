"نتفليكس" تعرض الفيلم السعودي "شمس المعارف"... فيديو

أعلنت شبكة "نتفليكس" عرض الفيلم السعودي "شمس المعارف" عالميا عبر منصتها، بداية من اليوم الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونشرت الشبكة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطعا دعائيا عن الفليم، وعلقت عليه "عام 2010 في السعودية، يقرر حسام وأصحابه صناعة فيلم ولكن. جرعة كوميديا فخمة في شمس المعارف، يُعرض 1 أكتوبر".

تحكي أحداث الفيلم الروائي الكوميدي، قصة بعض الشباب السعودي الذين تغيرت حياتهم بسبب الإنترنت، بالتزامن مع ذروة صناعة المحتوى السعودي الرقمي، ويلقي الضوء على محطات صناعة المحتوى السعودي منذ التسعينات وحتى الفترة الراهنة.

الفيلم إنتاج سعودي عام 2020 مدته 120 دقيقة، وتم عرضه للمرة الأولى في 22 يوليو/ تموز 2020، في مدينة جدة، تلاه عرض آخر في العاصمة السعودية الرياض، ثم العرض الجماهيري في صالات السينما السعودية في 31 يوليو 2020.

يشارك في بطولة الفيلم صهيب قدس، وبراء عالم، وأحمد صدام، وإسماعيل الحسن، وإياد أيمن كيفي، وهو من إنتاج صهيب قدس وإخراج فارس قدس.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يفتتح الفيلم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس/ آذار 2020، وتأجل عرضه تبعًا لإلغاء دورة المهرجان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.