صورة تثير جدلا واسعا في مصر... مفاجأة للجمهور بسبب رجل في حضن غادة عادل

استحوذت الفنانة المصرية غادة عادل على نصيب الأسد من حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في حضن رجل، فوجئ الجمهور بعدما عرفوا من يكون.

ويظهر محمد نجل غادة عادل معها في صورة "سيلفي" شاركتها عبر خاصية "الستوريز" في حسابها على موقع "إنستغرام"، وبدا شابا ملتحيا، الأمر الذي أثار دهشة العديد من متابعيها.

#عرب_وود | غادة عادل تعايد ابنها الأكبر "محمد" في عيد ميلاده عبر إنستجرام 💬 "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك يا حبيبي ويسعد قلبك 🎂🎈♥️" pic.twitter.com/stGqvnSxW7 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 1, 2020

واستغرب المعلقون من كبر سن نجل غادة عادل بالمقارنة مع احتفاظها بجمالها وشبابها، وقال أحدهم ساخرا باندهاش عبر "تويتر": "غادة عادل مين ؟؟؟ غادة عادل بتاعتنا ؟؟؟".

غادة عادل مين ؟؟؟ غادة عادل بتاعتنا ؟؟؟ pic.twitter.com/l99Fqa5bqd — Moataz Mahmoud (@m_moataz) October 1, 2020

وأضاف آخر: "ما هو إحساسك عندما تعلم أن هذا ابن غادة عادل".

ايه احساسك لما تعرف ان دا ابن غاده عادل pic.twitter.com/kLDM8vBZ9W — حازم توفيق _ hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) October 1, 2020

وكتبت غادة عادل (43 عاما) رسالة لنجلها الأكبر مع صورتهما سويا هي: " "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك يا حبيبي ويسعد قلبك".

وكانت غادة عادل تزوجت من المنتج والمخرج المصري، مجدي الهواري، في عام 1997، وأنجبت منه 5 أبناء، هم محمد وعبد الله ومريم وحمزة وعز الدين.

يشار إلى أن غادة عادل ومجدي الهواري أعلنا عن طلاقهما رسميا في عام 2018، بعد زواج بينهما دام 20 عاما.

وأكدت في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج" الإماراتية وقتها أنها وزوجها "اتفقنا على أن يعيش كل منا حياته الجديدة بطريقته، وهذا أمر طبيعي بين أي اثنين يحترم كل منهما الآخر، لأن ما كان بيننا أكبر من أي شيء. ولم نعط الفرصة إلى أحد بالتدخل".

يذكر أن مجدي الهواري، هو من اكتشف غادة عادل فنيا، فأخرج لها في البداية إعلانات تلفزيونية، قبل أن ينتج لها العديد من الأفلام التي صنعت اسمها، ومنها "الوتر" و"55 إسعاف" و"عيال حبيبة" و"الباشا تلميذ".