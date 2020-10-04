5 عادات غذائية تمنحك صحة أفضل

تعتمد صحة الإنسان على اتباع مجموعة من الأنشطة الحياتية الموصى بها من قبل الخبراء ومنها بعض العادات الغذائية، التي تساهم في تعزيز التمثيل الغذائي للجسم وزيادة قدرته على الاستفادة من الأطعمة التي يتم تناولها.

وأورد موقع "إيت زيث" الأمريكي 5 عادات غذائية، قال إنها تساهم في تعزيز عملية الهضم وتحمي الجسم من السموم وتمنحك صحة أفضل خاصة إذا التزمت بها لفترة طويلة.

ينصح خبراء التغذية بالحصول على 6 وجبات صغيرة تحتوي كل منها على 300 سعر حراري، على مدار اليوم، بحسب الموقع، الذي أوضح أن ذلك يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي وله فوائد صحية أخرى أبرزها الحفاظ على مستويات السكر في الدم عند مستويات آمنة.

2- الأطعمة الطبيعية

يجب تناول الخضروات والحبوب الخالية من مبيدات الآفات لأن ذلك يحافظ على هضمها بسهولة ويساهم في حرق الدهون.

3- تناول القهوة بكميات مناسبة

تعد القهوة من الأشياء الغنية بمضادات الأكسدة التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد ويمد الجسم بالطاقة اللازمة إضافة إلى دورها في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

4- المأكولات البحرية

تكمن أهمية المأكولات البحرية في احتوائها على البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما يمكن أن يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي.

5- تناول الشاي الأخضر

بعض الأبحاث تشير إلى أن الشاي الأخضر يعزز عملية الهضم ويمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد إذا اقترن بممارسة الأنشطة الرياضية بصورة مستمرة.