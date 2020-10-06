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    عمرو دياب

    عمرو دياب يشارك مقطعا مصورا لمجموعة من الجميلات

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    شارك الفنان المصري، عمرو دياب، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا شاركت فيه مجموعة من الجميلات، بحسب ما ذكره عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

    والمقطع المصور الذي من إخراج ريم دغمش، وتظهر المشاركات فيه وهن يغنين أغنية عمرو دياب "جميلة"، التي من ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "سهرانين"، وهي كلمات الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور.

    المطرب المصري عمرو دياب
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    وعرض عمرو دياب مع الأغنية التي شاركها عبر حسابه على "إنستغرام" رؤيته الخاصة لجمال المرأة الحقيقي، قائلا: "المرأة هي الجمال... الأنثى ليست مجرد مظهر، وجسد، وجمال، الأنثى روح، وقلب، ووطن. الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن تشعر بها بقلبك. الأنثى هي جمال الحياة".

    وتابع: "والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك".

    وأضاف عمرو دياب: "ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال. نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً. كل النساء جميلات، شارك في هذا العمل كلا من الجميلات".

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    #Repost @rimdaghmash. Loved it! Well done everyone <3 • • • The most beautiful things in the world can't be seen or touched, you must feel them with your heart. المرأة هي الجمال... الأنثى ليست مجرد مظهر، وجسد، وجمال، الأنثى روح، وقلب، ووطن. الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن تشعر بها بقلبك. لأنثى هي جمال الحياة، والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك, ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال. نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً. كل النساء جميلات.. شارك في هذا العمل كلاً من الجميلات Director @rimdaghmash فكرة وإخراج : ريم دغمش @rimdaghmash Song Featured: Gamila- Amr Diab @amrdiab Thanks to all the beautiful ladies who participated in this video : Sherry Hour: @sherryhour Paula @p_isforpauli Dolly Hassan @Dolly_in_action Amal Hً @homeschool_maker Dr Maya Alhawari @mayaalhawary Layan Alsalhi @businesswithlayan Dija @khadijaaa1619 Nataly Eissa @natalyeissa Sara Shehime @sara_shehime Dima Dehni @Dima.dehni Lara Hawwash @Lara_hawwash Summer Homemade Meals @summers_homemade_meals Sidrah Hammad @thepoorsophisticate Edwina @Mumlife28 Ahed Remeir @ahed_reimer Hazar Sultan @hazaari_shoes 321 Events and party hire @321_party_hire_and_events Edwina @mumlife28 Syeda Batool Riviski @spoonsofflavorbybatool Seda @inspired.by.Seda Safa Ali @safa_aly_ Sila’s Daily @Siladaily2020 Remi Diwana @remidiwana Dr Israa osman @dr_israa_osman @sh.vets f @cottonbro @darween2000 @melodyjacob @ptankilevitch @shkrabaanthony @Adssadlitanoli @tea_for_taryn @Anastasia.shuraeva @rodnae.prod @timsavage

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    يشار إلى أن جنا ابنة عمرو دياب شاركت ببعض ألحانها في أغنية "جميلة"، وكذلك بكتابة كلماتها.

    وكان عمرو دياب أعلن، قبل أسبوع، لجمهوره عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه السبت 26 سبتمبر/ أيلول، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، حرصا على سلامة الجميع.

    وقالت الشركة المنظمة للحفل في البيان: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".

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    مشاهير, منوعات, عمرو دياب
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