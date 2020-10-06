عمرو دياب يشارك مقطعا مصورا لمجموعة من الجميلات

والمقطع المصور الذي من إخراج ريم دغمش، وتظهر المشاركات فيه وهن يغنين أغنية عمرو دياب "جميلة"، التي من ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "سهرانين"، وهي كلمات الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور.
وتابع: "والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك".
وأضاف عمرو دياب: "ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال. نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً. كل النساء جميلات، شارك في هذا العمل كلا من الجميلات".
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#Repost @rimdaghmash. Loved it! Well done everyone <3 • • • The most beautiful things in the world can't be seen or touched, you must feel them with your heart. المرأة هي الجمال... الأنثى ليست مجرد مظهر، وجسد، وجمال، الأنثى روح، وقلب، ووطن. الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن تشعر بها بقلبك. لأنثى هي جمال الحياة، والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك, ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال. نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً. كل النساء جميلات.. شارك في هذا العمل كلاً من الجميلات Director @rimdaghmash فكرة وإخراج : ريم دغمش @rimdaghmash Song Featured: Gamila- Amr Diab @amrdiab Thanks to all the beautiful ladies who participated in this video : Sherry Hour: @sherryhour Paula @p_isforpauli Dolly Hassan @Dolly_in_action Amal Hً @homeschool_maker Dr Maya Alhawari @mayaalhawary Layan Alsalhi @businesswithlayan Dija @khadijaaa1619 Nataly Eissa @natalyeissa Sara Shehime @sara_shehime Dima Dehni @Dima.dehni Lara Hawwash @Lara_hawwash Summer Homemade Meals @summers_homemade_meals Sidrah Hammad @thepoorsophisticate Edwina @Mumlife28 Ahed Remeir @ahed_reimer Hazar Sultan @hazaari_shoes 321 Events and party hire @321_party_hire_and_events Edwina @mumlife28 Syeda Batool Riviski @spoonsofflavorbybatool Seda @inspired.by.Seda Safa Ali @safa_aly_ Sila’s Daily @Siladaily2020 Remi Diwana @remidiwana Dr Israa osman @dr_israa_osman @sh.vets f @cottonbro @darween2000 @melodyjacob @ptankilevitch @shkrabaanthony @Adssadlitanoli @tea_for_taryn @Anastasia.shuraeva @rodnae.prod @timsavage
يشار إلى أن جنا ابنة عمرو دياب شاركت ببعض ألحانها في أغنية "جميلة"، وكذلك بكتابة كلماتها.
وكان عمرو دياب أعلن، قبل أسبوع، لجمهوره عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه السبت 26 سبتمبر/ أيلول، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، حرصا على سلامة الجميع.
وقالت الشركة المنظمة للحفل في البيان: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".
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