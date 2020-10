عمرو دياب يشارك مقطعا مصورا لمجموعة من الجميلات

View this post on Instagram

#Repost @rimdaghmash. Loved it! Well done everyone <3 • • • The most beautiful things in the world can't be seen or touched, you must feel them with your heart. المرأة هي الجمال... الأنثى ليست مجرد مظهر، وجسد، وجمال، الأنثى روح، وقلب، ووطن. الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن تشعر بها بقلبك. لأنثى هي جمال الحياة، والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك, ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال. نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً. كل النساء جميلات.. شارك في هذا العمل كلاً من الجميلات Director @rimdaghmash فكرة وإخراج : ريم دغمش @rimdaghmash Song Featured: Gamila- Amr Diab @amrdiab Thanks to all the beautiful ladies who participated in this video : Sherry Hour: @sherryhour Paula @p_isforpauli Dolly Hassan @Dolly_in_action Amal Hً @homeschool_maker Dr Maya Alhawari @mayaalhawary Layan Alsalhi @businesswithlayan Dija @khadijaaa1619 Nataly Eissa @natalyeissa Sara Shehime @sara_shehime Dima Dehni @Dima.dehni Lara Hawwash @Lara_hawwash Summer Homemade Meals @summers_homemade_meals Sidrah Hammad @thepoorsophisticate Edwina @Mumlife28 Ahed Remeir @ahed_reimer Hazar Sultan @hazaari_shoes 321 Events and party hire @321_party_hire_and_events Edwina @mumlife28 Syeda Batool Riviski @spoonsofflavorbybatool Seda @inspired.by.Seda Safa Ali @safa_aly_ Sila’s Daily @Siladaily2020 Remi Diwana @remidiwana Dr Israa osman @dr_israa_osman @sh.vets f @cottonbro @darween2000 @melodyjacob @ptankilevitch @shkrabaanthony @Adssadlitanoli @tea_for_taryn @Anastasia.shuraeva @rodnae.prod @timsavage