عمرو دياب يشارك مقطعا مصورا لمجموعة من الجميلات

شارك الفنان المصري، عمرو دياب، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا شاركت فيه مجموعة من الجميلات، بحسب ما ذكره عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

والمقطع المصور الذي من إخراج ريم دغمش، وتظهر المشاركات فيه وهن يغنين أغنية عمرو دياب "جميلة"، التي من ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "سهرانين"، وهي كلمات الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور.

وعرض عمرو دياب مع الأغنية التي شاركها عبر حسابه على "إنستغرام" رؤيته الخاصة لجمال المرأة الحقيقي، قائلا: "المرأة هي الجمال... الأنثى ليست مجرد مظهر، وجسد، وجمال، الأنثى روح، وقلب، ووطن. الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن تشعر بها بقلبك. الأنثى هي جمال الحياة".

وتابع: "والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك".

وأضاف عمرو دياب: "ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال. نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً. كل النساء جميلات، شارك في هذا العمل كلا من الجميلات".

يشار إلى أن جنا ابنة عمرو دياب شاركت ببعض ألحانها في أغنية "جميلة"، وكذلك بكتابة كلماتها.

وكان عمرو دياب أعلن، قبل أسبوع، لجمهوره عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه السبت 26 سبتمبر/ أيلول، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، حرصا على سلامة الجميع.

وقالت الشركة المنظمة للحفل في البيان: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".