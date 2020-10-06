أحذر... في هذه الحالة تصبح الخضراوات سامة

قالت خبيرة التغذية الروسية إيلينا سولوماتنيان، إن تخزين وتحضير الخضروات بطريقة غير صحية قد يحولها إلى سموم.

وأضافت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أنه لا ينصح بتناول الباذنجان الناضج كثيرا والبطاطا التي بقيت إلى فصل الربيع والطماطم الخضراء غير الناضجة.

وأوضحت أن "هذه الخضروات من عائلة الباذنجانيات، تحتوي على مادة السولانين السامة، التي تسبب مشكلات في الجهازين العصبي والبولي".

ونصحت بعدم تناول الفاصوليا الخضراء نيئة لأنها تحتوي على مادة "فيتوهيماجلوتينين"، التي يمكن أن تسبب التسمم، لافتة إلى أنه "عند تخزين البقوليات لفترة طويلة قد تتراكم فيها سموم فطرية".

وأشارت إلى أن العديد من الخضروات يمكن أن تسبب تفاقم الأمراض المزمنة، مثل جميع أنواع الكرنب يمكن أن تحجب امتصاص اليود، لذلك لا ينصح من يعاني من نقص هرمونات الغدة الدرقية بتناولها، أو حتى قصور بسيط في عمل هذه الغدة، لأنه قد يتحول إلى شكله الحاد.

كما لا ينصح بتناول الخضروات الحادة مثل الفجل الحار، عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي والبنكرياس لأن تأثيرها سلبي جدا.

وذكرت أن كمية كبيرة من النترات تتراكم في البنجر والسبانخ والبقدونس والكرنب والخيار والجزر، موضحة أنه "عند ارتفاع نسبة النترات التي نحصل عليها أيضا مع الماء والمنتجات الأخرى، في الجسم، يكون لها آثار جانبية سلبية، وخاصة للنساء الحوامل، حيث يمكن أن يسبب نقص الأكسجين للجنين".