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    دلافين

    3 حيوانات ساحرة الجمال ستنقرض... 350 عالما يوجهون رسالة تحذير

    © Sputnik . Natalia Seliverstov
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    وقع أكثر من 350 عالما ومحافظا على البيئة من 40 دولة على رسالة حذروا فيها من خطر جسيم يواجه 3 حيوات جميلة من الانقراض.

    ودعت الرسالة التي وجهها العلماء إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لحماية الحيتان والدلافين وخنازير البحر من الانقراض، بعد انخفاض أعدادها بشكل كبير.

    صخور على ساحل المحيط الهادىء
    © Sputnik . Alexander Liskin
    "حصن" من الصخور العملاقة في قاع البحر لحماية الأسماك من الصيد الجائر... صور
    وأشار العلماء في رسالتهم التحذيرية إلى أن هناك بعض الأنواع هي بالفعل على حافة الانقراض والزوال عن وجه الكوكب، منوهين إلى عدم اتخاذ إجراءات احترازية تخفف من تلوث البحار بالإضافة إلى الاستغلال الجائر للحياة البحرية بشكل مفرط ما يعني أن الكوكب سيودع بعض الأنواع قريبا جدا، بحسب "بي بي سي".

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    قال العالم مارك سيموندز، في الرسالة: "فلتكن هذه لحظة تاريخية عندما يدرك الجميع أن الحيتان في خطر كبير، ربما يثير (التحذير) موجة قوية من الإجراءات من قبل الجميع: المنظمون والعلماء والسياسيون والجمهور لإنقاذ محيطاتنا".

    وتواجه الحياة السمكة تهديدا خطيرا بسبب عمليات الصيد الجائر وغير المنظم واستخدام سفن الصيد التجارية المزودة بالشباك القاعية والتي تساهم بإزالة وتدمير الحياة البحرية التي أخذت آلاف الأعوام لتأخذ شكلها الحالي.

    بالإضافة إلى ذلك تعاني المحيطات في وقتنا الحالي من تزايد هائل من النفايات البلاستيكية والقمامة البشرية بالإضافة إلى بقايا الشباك التي تفتك بالعشرات من الحيتان التي تعلق بها وتقتل نتيجة شل حركتها، بالإضافة إلى اصطدام هذه الحيتان بالسفن.

    تقتل معدات الصيد والشباك ما يقدر بنحو 300000 من الحيتان والدلافين وخنازير البحر سنويًا.

    ويرافق كل ذلك تغيرات مناخية وبيئية كبيرة نتيجة تلوث الهواء ما يسبب فقدان للموائل المائية موت العوالق وغيرها من المشكلات الكارثية.

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    © Photo / NASA's Goddard Space Flight Center/University of Arizona
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    3 حيوانت ساحرة الجمال قد تنقرض

    وأكد مئات العلماء في رسالتهم المشتركة أنه في حال لم يتم وضع حد لهذه المشكلات أو تقليلها فإن الأجيال القادمة ستحرم من رؤية هذه الحيوانات ومن تجربة الاستمتاع مع هذه المخلوقات الاجتماعية الذكية والملهمة.

    وأشار العلماء إلى تدهور أعداد حوت شمال الأطلسي الصائب، والذي لم يبق منه سوى بضع مئات، وتراجع أعداد الفاكويتا، وهو أحد أصناف خنازير البحر وموجود في خليج كاليفورنيا، والذي قد يكون حتى آخر 10 حوت من نوعه.

    ويقول العلماء إنه من شبه المحتم أن يتبع هذان النوعان دلفين النهر الصيني المعروف باسم "البيجي" في طريق الانقراض، والذي يؤكد العديد من العلماء انقراضه بسبب عدم رصده.

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    الكلمات الدلالية:
    دلافين, حيتان, طبيعة
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