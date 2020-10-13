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    إمرأة ترتدي كمامة طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقف أمام ملصق فيلم العميل السري البريطاني جيمس بوند No Time to Die

    أفلام ينتظرها الجمهور لن ترى النور في 2020 بسبب كورونا... فيديو

    © AFP 2020 / MLADEN ANTONOV
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    مستجدات جائحة كورونا في العالم (34)
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    تسببت جائحة فيروس "كورونا" المستجد في إجراء تعديلات مستمرة على جدول مواعيد عرض العديد من الأفلام العالمية المنتظرة من جانب جمهور وعشاق السينما، والتي تصنف كجاذبة لأعلى الإيرادات في شباك التذاكر.

    وبينما تم تأجيل بعض تلك الأفلام إلى العام المقبل 2021، فقد تأجل عرض الجزء الآخر إلى 2022، فيما اكتفى صناع أعمال أخرى بطرحها منذ الآن على منصات البث الرقمي، التي أصبحت تلقى إقبالا عليها خلال الشهور الأخيرة، بسبب ظروف خضوع العديد من الناس للحجر المنزلي، خوفا من الإصابة بالفيروس التاجي، ومنها فيلم "مولان" من إنتاج "ديزني".

    وفيما يلي أبرز الأفلام التي تأجل طرحها في دور العرض السينمائية العالمية حتى لحظة كتابة هذه السطور:

    No Time to Die

    تعرض أحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" لسلسلة من تأجيلات طرحه في دور العرض السينمائية، في الوقت الذي كان يأمل فيه صناع السينما وأصحاب السينمات أن يحدث انتعاشة في تلك الصناعة الحيوية التي تدر المليارات من الدولارات سنويا، وسط ذلك الركود بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

    وكان ينتظر عشاق "بوند" طرح فيلمه الذي يحمل رقم 25 في مسيرته أن يطرح الفيلم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في الصالات الأمريكية و12 نوفمبر في الصالات البريطانية، ولكن تأجل عرضه إلى 2 نيسان/ أبريل 2021.

    Black Widow

    تأجل طرح الفيلم الذي يتناول جذور شخصية العميلة الروسية "ناتاشا رومانوف" من مجلات "مارفل" الهزلية من 1 مايو/ أيار 2020 حتى 7 مايو 2021، وهو من بطولة سكارليت جوهانسون.

    A Quiet Place Part 2

    أحدث الجزء الأول من فيلم الرعب الذي من بطولة إميلي بلانت في 2018 ضجة واسعة بسبب فكرته الجديدة، التي تتلخص حول وحوش تغزو العالم وتقضي على سكانها من البشر الذين يصدرون أي صوت، الأمر الذي شجع صناعه على تقديم جزء ثاني كان من المقرر طرحه في مارس/ آذار 2020، ولكن تأجل بسبب "كورونا" إلى 23  أبريل 2021

    The Batman

    أعلنت شركة "ورانر براذرز" تأجيل طرح فيلمها المنتظر "ذا باتمان" الذي يتناول البطل المقنع من مجلات "دي سي" الهزلية "الرجل الوطواط" من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 4 مارس 2022، والفيلم من بطولة روبرت باتنسون بطل أفلام مصاصي الدماء الرومانسية "توايلايت".

    Godzilla V Kong

    كان جمهور وعشاق الوحشين "غودزيلا" و"كينغ كونغ" ينتظرون لقائهما الدموي على شاشة السينما في 20 نوفمبر 2020 ولكنه تأجل حتى 21 مايو 2021

    Jurassic World: Dominion

    تعود أفلام "الحديقة الجوراسية" التي بدأ عرضها في عام 1993 من إخراج ستيفن سبيلبرغ بجزء جديد كان من المتوقع عرضه في  11 يونيو/ حزيران 2021 إلا أنه تأجل إلى 10 يونيو 2022.

    وتدور فكرة أفلام "الحديقة الجوراسية" حول تدشين متنزه يضم ديناصورات تم إحياؤها بواسطة الحمض النووي، إلا أنهم يحدثون فوضى على زوار المتنزه.

    Top Gun: Maverick

    كان النجم الأمريكي، توم كروز، يأمل أن يعيد أمجاده السينمائية بالجزء الثاني من واحد من أشهر أفلامه على الإطلاق "Top Gun" الذي عرض في عام 1986.

    وتأجل طرح الجزء الثاني من الفيلم حتى 2 يوليو 2021 بعدما كان من المقرر طرحه في يونيو 2020

    Eternals

    تراهن "استوديوهات مارفل" بشدة على نجاح فيلمهم الجديد "Eternals"، خاصة بعد النجاح المدوي لأفلام "أفنجرز"، والتي تتناول قصة كائنات خالدة عاشت على الأرض وشكلت تاريخها وحضاراتها، ويشارك في بطولته أنجلينا جولي وسلمى حايك.

    وكان من المقرر طرحه الفيلم في 6 نوفمبر 2020، إلا أنه تأجل حتى 5 نوفمبر 2021.

    The King’s Man

    حققت أفلام "كينغزمن" بجزئيها نجاحا كبيرا بين جمهور السينما، لما تتمتع به من حركة وتشويق وكوميديا، وتدور أحداثها حول شبكة بريطانية سرية تحمي العالم من كافة المخططات الشريرة التي تحاك ضده.

    ويعرض أحدث أجزاء السلسلة قصة نشأة هذه الشبكة، وكان من المقرر طرحه في 18 سبتمبر 2020، لكنه تأجل إلى 26 فبراير 2021.

    Venom: Let there be Carnage

    حققت فيلم "فينوم" من إنتاج 2018 نجاحا كبيرا واستحسانا من جانب عشاق الشخصية المستوحاة من قصص "مارفل" الهزلية، ومن بطولة النجم الشهير، توم هاردي، الأمر الذي أغرى صناعه لإنتاج جزء جديد عن ذلك الوحش آكل الأدمغة الذي التصق بمقدم البرامج التلفزيوني "إدي بروك" وأصبح جزء لا يتجزأ منه.

    وكان من المقرر طرح الجزء الثاني من "فينوم" في أكتوبر 2020، ولكن أصبح يتعين على عشاقه الانتظار حتى 25 يونيو 2021، لمشاهدته، ما لم يجد في الأمر جديد.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (34)

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    الكلمات الدلالية:
    جيمس بوند, أفلام, فيروس كورونا, سلمى حايك, مارفل
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