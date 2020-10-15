"سوني" تعلن عن حقها في تسجيل المحادثات على "بلاي استيشن"

حصل بعض مستخدمي منصة (PlayStation 4) الذين قاموا بتنزيل الإصدار 8.0 الأخير من البرنامج الثابت على مفاجأة، حيث أبلغتهم المنصة بأن شركة سوني لديها الحق في تسجيل المحادثات الصوتية لأغراض الإشراف.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية لم تتضمن ملاحظات إصدار تحديث البرنامج الثابت في البداية أي ذكر لتسجيل المحادثات الصوتية، لكن الشركة اليابانية أوضحت ما تعنيه الرسائل في تحديث لتدوينة رسمية.

وقالت سوني: يرى المستخدمون بعد هذا التحديث إشعارًا حول أمان المجموعة، وقد يتم تسجيل المحادثات الصوتية ضمن المجموعات.

وأضافت: النافذة المنبثقة التي تشاهدها عبر (PlayStation 4) الآن هي لإعلامك بأنه يمكن لمستخدمي (PlayStation 5) بعد إطلاقها إرسال المحادثات الصوتية التي يشارك فيها مستخدم (PlayStation 4) إلى الإشراف.

ومن المفترض أن تتوفر ميزة تسجيل المحادثات الصوتية للإشراف عبر (PlayStation 5) عند إطلاقها، وتمكن هذه الميزة المستخدمين من تسجيل المحادثات الصوتية عبر (PlayStation 5) وإرسالها للإشراف من أجل المراجعة.

ويبدو أنه من الممكن تسجيل صوتك وإرساله إلى سوني للإشراف عليه بواسطة مستخدم آخر بعد الانضمام إلى محادثة صوتية، حتى بالنسبة لمستخدمي جهاز (PlayStation 4) الأقدم.

وقد يكون هذا خرقًا للخصوصية، حيث يمكن من الناحية النظرية إرسال أي شيء تقوله في محادثة صوتية إلى سوني دون موافقتك الصريحة.

لكن يمكن أن تكون الميزة أيضًا أداة مفيدة لمساعدة الأشخاص على الإبلاغ عن الأعضاء السيئين الذين قد يضايقونهم.

وبناءً على تصريحات سوني، فإن الأمر لا يبدو كما لو أن سوني تستمع بنشاط إلى جميع المحادثات الصوتية التي يجريها اللاعب مع أصدقائه خلال اللعب.

ويبدو أن الميزة لن تكون متاحة بالنسبة لمستخدمي (PS4)، وقد يكون ذلك بسبب أن ذراع تحكم (PS5 DualSense) تتضمن ميكروفونًا مدمجًا، بينما لا تحتوي ذراع (DualShock PS4) على مثل هذا الميكرفون.

ويغير الإصدار 8.0 الأخير من البرنامج الثابت أيضًا طريقة عمل المجموعة والرسائل ويضيف صورًا رمزية جديدة وأدوات تحكم في الاتصال الأبوي ودعمًا لتطبيقات المصادقة الثنائية.

وفي خطوة أخرى للتحضير لإطلاق (PlayStation 5)، أعادت سوني تسمية تطبيق (PS4 Remote Play) للأجهزة المحمولة وحواسيب ماك وحواسيب ويندوز ليصبح اسمه (PS Remote Play).