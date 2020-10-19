يشحن الهواتف في 19 دقيقة فقط... شاومي تتفوق على "أوبو" وتطرح "الشاحن الأعجوبة"... فيديو

أزاحت شركة "شاومي" الصينية الستار، أمس الأحد، عن أحدث شواحنها اللاسلكية، الذي يتفوق على معظم الشواحن السلكية، وعلى شاحن "آيفون 12" أحدث هواتف شركة "آبل" الأمريكية.

وتبلغ قوة شاحن "شاومي" الجديد 80 واط، ما يجعله قادرا على شحن هاتف "مي 10 برو" ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير إلى 50% من طاقته في 8 دقائق فقط، و19 دقيقة عند شحنه كاملا بنسبة 100%، بحسب موقع "إندغادجيت".

وأشارت "شاومي" إلى أن شاحنها يتفوق على أي شاحن سلكي آخر، بل وحتى معظم أنظمة الشحن السلكية، ومنها شاحن هاتف "آيفون 12" اللاسلكي، الذي تبلغ قدرته 15 واط فقط.

وكانت شركة "أوبو" عرضت مؤخرا شاحنها الجديد "AirVOOC"، الذي تبلغ قدرته 65 واط، ويستغرق 30 دقيقة فقط لشحن الهاتف لاسلكيا، ونظرا لأن أسرع أجهزة الشحن السلكية من الشركات المصنعة الرئيسية تصل حاليا إلى 65 واط، فإن شاحن "شاومي" اللاسلكي بقوة 80 واط سيمثل قفزة كبيرة في سوق شواحن الهواتف.

ولم تحدد شركة "شاومي"، بعد، موعد طرح شاحنها الجديد في السوق.