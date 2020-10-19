سيرين عبد النور تتهم الرجال في العالم العربي... وتعترف بانزعاجها من زوجها أحيانا

وجهت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، اتهاما للرجال في العالم العربي.

وترى خلال استضافتها في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، أنهم يتبنون فكرة أن "المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها قد تفسده عليك".

وأبدت سيرين عبد النور رفضها لفكرة التقليل من عقل المرأة، مؤكدة أنها قد تكون سببا في نجاح زوجها.

من ناحية أخرى، اعترفت سيرين عبد النور في حوارها مع برنامج "قعدة رجالة" أنها أحيانا ما تنزعج من زوجها، بسبب ردود فعله معها.

وأشارت خلال استضافتها في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، إلى أنها تزداد انزعاجا من ردة فعله عندما تشكو له من شائعة خرجت عليها أو أساءت لها، سواء من فنان منافس أو وسائل الإعلام.

وتقول إنها عندما تروي له ما يضايقها فإنه يطلب منها عدم الانزعاج ويطلب منها تجاهل الأمر، الأمر الذي يزعجها أكثر، رغم إيجابيته تجاه شكواها.

وأوضحت سيرن عبد النور أنها في تلك اللحظة تشعر بعدم فهم من زوجها لمشاعرها، أو أنه يستخف بمشاعرها، ولكنها تقتنع فيما بعد أن تفكير زوجها هو الأكثر واقعية، كونها امرأة عاطفية، قائلة: "ضروري يشعرني بإحساسه بي".

وينتمي برنامج "قعدة رجال" لنوعية البرامج الحوارية "Hard Talk"، القائمة على المناقشات الحادة بين المذيع والضيف.

ويعرض الموسم الثالث من "قعدة رجالة" على شبكة "أو إس إن" المشفرة، ويشارك في تقديمه الفنان المصري خالد سليم، والممثل اللبناني نيقولا معوض، والممثل السوري قيس شيخ نجيب.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مقدمي برنامج الثلاثة في كل حلقة واحدة من نجمات العالم العربي لمناقشة بأسلوب درامي وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة منهن.