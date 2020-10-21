مخرج "الصندوق الأسود": الفيلم تجربة قاسية ودور منى زكي مختلف

تحدث محمود كامل، مخرج فيلم "الصندوق الأسود"، عن دور الفنانة المصرية، منى زكي.

وقال كامل خلال لقائه في قناة "الحياة" المصرية، إن "الصندوق الاسود" تجربة قاسية وليس مجرد فيلم فهو تجربة تتفاعل معها لآخر لحظة.

وأشار إلى أن قصة الفيلم تدور حول سيدة تجد نفسها في موقف استثنائي، وأمام خيارين إما أن تستسلم أو تحاول الدفاع عن نفسها وتقاوم بشدة.

وأضاف أن دور منى زكي في الفيلم مختلف تماما، لم تؤديه من قبل في مشوارها الفني وستظهر بشكل جديد بعد غياب 3 سنوات عن جمهورها، متابعا "الناس هتكون سعيدة برجوع منى وبالدور اللي هي عاملاه".

تقوم ببطولة الفيلم الفنانة منى زكي، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في دور العرض المصرية، بحسب إعلان الشركة المنتجة.

وطرحت شركة "سينرجي" برومو الفيلم، يوم 8 أكتوبر الجاري، الذي يشارك في بطولته كلا من محمد فراج ونجم فرقة "مسرح مصر" الكوميدية، مصطفى خاطر، وهو قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان.

وتقوم الفنانة منى زكي بدور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود".

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.