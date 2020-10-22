مضيفة تكشف عن الطريقة الصحيحة لترتيب حقيبة السفر... فيديو

ووفقًا لمضيفة الطيران، عليك وضع الأحذية في أمتعتك أولا، وذلك بعد وضع كل زوج في قبعة الاستحمام أو في كيس حتى لا تتسخ الأغراض الأخرى.

ولاحظت موظفة شركة الطيران أنه من الضروري لف الملابس عند وضعها في الحقيبة حتى لا تتجعد. وأوضحت: "على خلاف طي الملابس، سيوفر اللف مساحة أكبر لوضع المزيد من الأشياء في الحقيبة".

بالإضافة إلى ذلك، أوصت المضيفة بوضع أشياء من فئات مختلفة في حقائب صغيرة موقعة خاصة، ليسهل العثور على الغرض الضروري بأسرع وقت. كما أشارت الفتاة إلى أنه من الأفضل اختيار حقيبة إضافية للملابس المتسخة ووضعها في حجرة منفصلة من الحقيبة حتى لا تختلط الأشياء المتسخة بالأغراض النظيفة.

في سياق آخر، قالت مضيفة طيران بصدد مخاطر استعمال الهاتف على متن الطائرة: "لقد ثبت منذ فترة طويلة أن تشغيل الهاتف لا يؤثر على سلامة الطيران بأي شكل من الأشكال. ولكن في حال قام جميع الركاب باستخدام هواتفهم في آن واحد أثناء الإقلاع أو الهبوط، فقد يتسبب ذلك في نوع من التداخل بين إشارات الهاتف مع إشارات اتصال الطائرة بمركز مراقبة الحركة الجوية".