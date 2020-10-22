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    السعودية… الأمن السيبراني يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي "غوغل كروم"

    © Sputnik . Алексей Витвицкий . غوغل
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    أصدر الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي متصفح "غوغل كروم"، مؤكدا وجود ثغرات في المتصفح يمكن أن تمكن القراصنة من اختراقه.

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    ذكر ذلك الموقع الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرا إلى أن جميع القطاعات مستهدفة من هذه الثغرة وأنه يمكن للمهاجم استغلال وتنفيذ برمجيات خبيثة من خلالها.

    ويتبع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

    ولفت المركز إلى أن هذه المنشورات تحتوي على تحذيرات أمنية بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

    وفي تدوينة للمركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال: "تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 2020/10/21 بخصوص تحديث أمني في متصفح (غوغل كروم) موضحا تفاصيل التحذير عبر الرابط"، حيث تشير إلى أن مستوى الخطورة عال، وأنه يستهدف كل القطاعات.

    وأضاف: "أصدرت غوغل تحديثا لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)"، مشيرا إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.

    وقال البيان: "يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحا للتحديث اللازم"، مشيرا إلى أن المركز أشار إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة".

    ولفت الموقع إلى أن طريقة التحديث تتضمن فتح المتصفح وفي أعلى يسار الشاشة يتم النقر على المزيد "مساعدة" معلومات عن Google Chrome.

    وتابع: "رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، ويبحث (كروم) عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وبعده يتم النقر على زر إعادة التشغيل".

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    الكلمات الدلالية:
    متصفح إنترنت, متصفح غوغل, غوغل كروم, هجمات إلكترونية, السعودية
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