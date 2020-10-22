"مخنوقة وعايزة أرجع مصر"... بسمة وهبة تكشف تطورات حالتها بعد الجراحة

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو مع جمهورها تطمئنهم من خلاله على صحتها بعد خضوعها لعملية في لندن، موضحة أنها ترغب في العودة إلى مصر.

وقالت بسمة: "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى لكن أنا مخنوقة ومش قادرة أقعد في لندن، وقلت للدكتور بتاعي ليه عايزني أقعد فقالي أي حد يعمل عملية لازم يبقى جنب الدكتور والمستشفى، وأنا اقترحت عليه اقتراح قولت له لو أنا تعبت أو جرى لي حاجة هبقى أجي وأنا عندي يقين أني هبقى كويسة لأني في مصر ببقى كويسة".

وأضافت: "جوزي وحشني وبنتي خديجة وحشتني وأهلي وحشوني ونفسي أنزل عشان أروح لعبدالعزيز وعبدالرحمن وأسافر لهم لو ربنا أراد وسهل ومش قادرة أقعد في لندن بتخنق واديني قاعدة في الأوتيل عاملة إيه يعني ولا حاجة".

وأشارت بسمة وهبة إلى أنها السبب وراء تأجيل حفل خطوبة ابنة زوجها النائب علاء عابد: قائلة: "نادين بنت جوزي علاء عايزة تعمل خطوبتها بقالها 3 شهور وأنا مطلعة عنيها وهو في عز ماهو محتاج زوجته وأنا تعبانة وعاملة عملية وهو اللي بيعتذر لي أنه مش معايا وأنا اللي بعتذر له أني مش معاه والمفروض أبقى واقفة جنبه ومعاه الله يصلح حاله وييسر له اللي فيه الخير".

يذكر أن بسمة وهبة سافرت إلى لندن، الفترة الماضية، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.