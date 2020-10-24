رانيا محمود ياسين تكشف لأول مرة حجم إصابه والدها الراحل بـ"ألزهايمر"

ردت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، على تعليق من إحدى متابعيها عبر "إنستغرام"، طالبتها فيه بتوضيح حقيقة خلافها مع أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على خلفية ذكر الأخيرة إصابة الفنان محمود ياسين بألزهايمر.

وقالت رانيا: "أبويا كان عنده الله يرحمه درجة خفيفة من درجات ألزهايمر ، بمعني أنه كان عنده ضعف في الذاكرة القريبة، لأنه لآخر لحظة فاكرنا كلنا عارف هو مين، بيعرب الكلمة لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها وعلشان كده أميرة يا حبيبتي وطنط رجاء الله يرحمها فرحت وبكت لما لقيته عارفها".

وأضافت: "لأن الناس كانت فاهمة أن المرض تمكن منه وده مش عارف حد، مش حقيقي خالص والمرض عمره ما كان عيب ولا حرام الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وده للتوضيح فقط، وادعوله وادعولي يربط على قلبي وقلب أسرتي كلها".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأقيم عزاءه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.