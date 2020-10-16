محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد العوضي يشاركون في عزاء محمود ياسين... صور وفيديو

شارك العديد من الفنانين في عزاء الفنان المصري الراحل، محمود ياسين، الذي وافته المنية الأربعاء عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان أبرز الحاضرين للعزاء الذي أقيم في أحد المجمعات السكنية في مدينة الشيخ زايد، محمد رمضان ومحمود حميدة وإلهام شاهين وعبد الرحمن أبو زهرة وأشرف عبد الغفور وعماد رشاد وأحمد آدم وأحمد شاكر عبد اللطيف، وسليمان عيد وإيهاب فهمي والموسيقار هاني مهنى، والإعلامية سهير شلبي ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، والفنان فاروق فلوكس.

كما حضر العزاء الفنانون شريف منير وكمال أبو رية ومحمد الشرنوبي ونهال عنبر ودنيا عبد العزيز وليلى علوي، ويوسف شعبان في ظهور نادر له، وأحمد آدم وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلامي المصري، محمود سعد.

وكان في استقبال المعزين، زوجة محمود ياسين، الفنانة شهيرة، ونجليهما عمرو ورانيا، وزوج الأخيرة، الفنان محمد رياض.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيما نعت الفنانة شهيرة زوجها، ونشرت صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".