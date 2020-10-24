"يتأتئ ومعتل اجتماعيا".. عن ترامب وبايدن مادونا تتحدث

أبدت المطربة الأمريكية، مادونا، عدم إعجابها بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكذلك منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، ولكنها اختارت في النهاية أحدهما لمنح صوتها له.

وشاركت عبر حسابها مقطعا مصورا من مناظرة الإثنين، الخميس، والذي تطرق ترامب فيه إلى الأطفال الذين يفصلون عن آبائهم المكسيكيين بعد إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات الأمريكية أثناء تسللهم إلى أمريكا، وقال عنهم: "يتم إحضار هؤلاء الأطفال إلى هنا عن طريق القيوط والكثير من الأشرار وعصابات المخدرات، ويستخدموهم للوصول إلى بلدنا".

وعبرت مادونا (62 عاما) عن استنكارها لرأي ترامب السابق، قائلة: "أخرجوا هذا المعتل اجتماعيا من البيت الأبيض".

ورغم عدم اقتناع مادونا بجو بايدن إلا أنها تراه أفضل من ترامب، وقالت: "على الرغم من أن بايدن يتأتئ في حديثه إلا أنه على الأقل لديه بوصلة أخلاقية".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.