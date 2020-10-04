جيم كاري يقلد جو بايدن ويسخر منه في مناظرته مع ترامب... فيديو

سخر النجم الكوميدي الشهير، جيم كاري، من مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، في حلقة أمس السبت من برنامج الاسكتشات الكوميدية، "Saturday Night Live".

وظهر كاري في الحلقة متنكرا في هيئة جو بايدن، وشارك في مناظرة مع منافسه، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يجسد دوره، الممثل الأمريكي، أليك بالدوين.

وعندما سُئل كاري إن كان مستعدا للمناظرة مع ترامب، كانت إجابته المفاجئة: "لا مطلقا، ولكني أعد بأنه لدي "بداية 46 فكرة رائعة قد أتمكن من الوصول إليها أو لا"، ليثير ضحك الجمهور الحاضر للحلقة.

كما سخر كاري من جو بايدن من تحمله إهانات دونالد ترامب له في المناظرة التي وقعت بينهما في الواقع الأسبوع الماضي، واستقباله لها بالابتسامة والأعصاب الباردة، بفضل حضور فصول "التحكم في الغضب" وسماع صوت المغني هاري ستايلز.

“I know what will calm me down. My new Harry Styles meditation tape.” #SNLPremiere pic.twitter.com/1Vu5tiEDOb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 4, 2020

وأنهى كاري فقرته الكوميدية عن جو بايدن في برنامج "Saturday Night Live" بإخراج جهاز تحكم عن بعد سحري وجعل بواسطته ترامب في وضع "متجمد"، وذلك قبل أن يضيف بعض التعليقات حول إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس "كورونا" المستجد.

WAP takes on a whole new meaning. #SNLPremiere pic.twitter.com/V9RPI8MRy8 — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 4, 2020

وقال كاري وهو يحدق في ترامب المتجمد: "تخيل لو أن العلم و"الكارما" يمكن أن يتعاونوا لإرسال رسالة إلينا جميعا حول مدى خطورة هذا الفيروس، أنا لا أقول أنني أريد أن يحدث ذلك، فقط تخيل لو حدث ذلك".

وتابع: "لذا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، من فضلك استقل قطار بايدن، ويمكننا جميعا أن نجعل أمريكا لا تحترق مرة أخرى بنشاط".

ويعد بايدن، الديمقراطي، أبرز خصوم الرئيس الحالي دونالد ترامب (الجمهوري)، ومن المقرر أن يتواجه الرجلان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.