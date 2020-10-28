كيف تشارك الطائرات البرمائية في إطفاء الحرائق... فيديو

تتميز الطائرات البرمائية عن الأنواع الأخرى من الطائرات بقدرتها على الهبوط والإقلاع من على سطح الماء.

ويمثل هذا الأمر ميزة كبرى للطائرات التي يتم استخدامها في إطفاء الحرائق، لأن ذلك يسمح لها بنقل كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، وهو ما يعد عاملا حاسما في جهود الإطفاء خاصة في حرائق الغابات القريبة من المجاري والمسطحات المائية.

Canadair amphibious aircraft dumping water ✈️ pic.twitter.com/6EHK5QXLWG — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) October 27, 2020

ويمكن للطائرات ملء خزانات خاصة بالمياه من سطح البحر مباشرة وإلقائها على مناطق الحرائق ويكون الأمر فعال بصورة كبيرة إذا شاركت في تلك العمليات عدة طائرات.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" مجموعة من الطائرات البرمائية التي تقوم بإلقاء كميات كبيرة من المياه على مناطق غابات أثناء تحليقها في الجو.