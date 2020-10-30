أغنية عمر كمال وحمو بيكا الجديدة تتصدر الفيديوهات الأكثر رواجا في مصر

وكان عمر كمال قد نشر فيديو للدعاية لأغنيته الجديدة "أنتي معلمة" التي تجمعه مع حمو بيكا.

ويظهر في الفيديو عمر كمال وحمو بيكا وهم يستمعان إلى أغنيتهما فيما ترقص بجوارها الراقصة البرازيلية لورديانا، دون أن يتم الكشف عن موعد طرح الأغنية بشكل رسمي.

View this post on Instagram أنتى معلمة 🔥😍 عمر كمال و حموبيكا ولورديانة 🔥💃🏼 A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Oct 28, 2020 at 11:11am PDT

وحاز الفيديو الذي مضى على نشره يوم واحد على الحسابات الرسمية للفنان عمر كمال، بالإضافة إلى قناته الرسمية عبر "يوتيوب" على آلاف الاعجابات والمشاركات.

وبحسب موقع "في الفن" تصدر فيديو الإعلان عن الأغنية الجديدة قوائم الفيديوهات الأكثر رواجا في مصر.