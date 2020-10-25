عمر كمال يرد على هاني شاكر بعد غنائه "بنت الجيران" بصوت شاكوش.. فيديو

ظهر نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان المصري هاني شاكر في أحد البرامج التلفزيونية وهو يؤدي أغنية المهرجانات المصرية الشعبية "بنت الجيران"، ثم يقلد صوت صاحبها حسن شاكوش، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد الفنان عمر كمال نشر مقطع فيديو من لقاء الفنان هاني شاكر عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، يشيد فيه بصوته وصوت حسن شاكوش، مطالبا إياهم باختيار كلمات الأغاني وفقا للمصنفات الفنية وأن يبتعدا عن الإسفاف.

View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Oct 24, 2020 at 9:52pm PDT

وخلال اللقاء قرر هاني شاكر غناء مقطع من أغنية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش مشيدا بها وبغنائهما لها.

وأرفق عمر كمال مقطع الفيديو بتعليق، قائلا "وأنت أستاذنا وإحنا بنحبك واللى جاى مفيهوش إسفاف".

يشار إلى أن مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، تقدم مؤخرا للجنة اختبارات نقابة الموسيقيين المصريين، لكنه لم يقدم شهادة تفيد بأنه "متعلم"، فقامت اللجنة باستكتابه ونجح فيها بنسبة 70%.

وذكر مصدر من النقابة، أمس الأربعاء، أن اللجنة لم تصدر أي نتيجة حتى الآن لأنها لم تنته من عملها، وبعد انتهائها ستعرض قرارتها على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للموافقة عليها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا في شهر فبراير/ شباط بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية نهائيا.

وصدر القرار بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".