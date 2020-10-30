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    كيم كارداشيان

    والد كيم كارداشيان الراحل يعود إلى الحياة في عيد ميلادها... فيديو

    © AFP 2020 / JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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    فوجئت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بعودة والدها الراحل، روبرت كارداشيان، إلى الحياة مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على وفاته، وذلك بفضل زوجها، المغني كاني ويست.

    وأهدى ويست زوجته "هولوغرام" (صورة طيفية) لوالدها بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وهي الهدية التي وصفتها كيم كارداشيان بأنها "أروع هدية في العمر".

    وأشارت كارداشيان عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن الهدية "مفاجأة من السماء"، وأكدت أنها تنبض بالحياة، وتشاهدها مرارا وتكرارا.

    ويظهر والد كيم كارداشيان في صورته الطيفية وهو يرتدي بذلة لونها بيج، ويوجه رسالة مدتها 3 دقائق يحث فيها ابنته على المضي قدما نحو حلمها في أن تصبح محامية مثله.

    ويبدأ كارداشيان رسالته لابنته بتهنئته لها بعيد ميلادها، ثم يقول لها: "انظري إلى نفسك، لقد بلغت الأربعين من العمر وكبرت، تبدين جميلة تماما مثلما كنت طفلة صغيرة".

    ويقول والد كيم كارداشيان في رسالته لابنته: "أنا فخور جدا بالمرأة التي أصبحت عليها يا كيمبرلي وبكل ما أنجزته، كل عملك الشاق، وجميع الأعمال التي قمت بها لا تصدق، ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي هو التزامك بأن تصبحي محامية وتواصلي إرثي".

    وتشير الصورة الطيفية الثلاثية الأبعاد إلى برنامج التدريب المهني الذي خضعت له كيم كارداشيان لمدة 4 سنوات في شركة محاماة معروفة في كاليفورنيا.

    من ناحيتها، عبرت كيم كارداشيان عن سعادتها الغامرة بهدية زوجها كاني ويست لها في عيد ميلادها الأربعين، وقالت عبر "تويتر": "لا يمكنني حتى وصف ما يعنيه هذا بالنسبة لي ولأخواتي وأخي وأمي وأصدقائي المقربين: "شكرا جزيلا لك يا كانيى على هذه الذكرى التي ستستمر مدى الحياة".

    يشار إلى أن روبرت كارداشيان والد كيم كارداشيان توفي في عام 2003، وكان المحامي الخاص بنجم الكرة الأمريكي، أو جي سيمبسون، في واقعة اتهامه بقتل زوجته في تسعينيات القرن الماضي، وساهم في تبرئته.

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