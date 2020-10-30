والد كيم كارداشيان الراحل يعود إلى الحياة في عيد ميلادها... فيديو

فوجئت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بعودة والدها الراحل، روبرت كارداشيان، إلى الحياة مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على وفاته، وذلك بفضل زوجها، المغني كاني ويست.

وأهدى ويست زوجته "هولوغرام" (صورة طيفية) لوالدها بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وهي الهدية التي وصفتها كيم كارداشيان بأنها "أروع هدية في العمر".

وأشارت كارداشيان عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن الهدية "مفاجأة من السماء"، وأكدت أنها تنبض بالحياة، وتشاهدها مرارا وتكرارا.

ويظهر والد كيم كارداشيان في صورته الطيفية وهو يرتدي بذلة لونها بيج، ويوجه رسالة مدتها 3 دقائق يحث فيها ابنته على المضي قدما نحو حلمها في أن تصبح محامية مثله.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

ويبدأ كارداشيان رسالته لابنته بتهنئته لها بعيد ميلادها، ثم يقول لها: "انظري إلى نفسك، لقد بلغت الأربعين من العمر وكبرت، تبدين جميلة تماما مثلما كنت طفلة صغيرة".

ويقول والد كيم كارداشيان في رسالته لابنته: "أنا فخور جدا بالمرأة التي أصبحت عليها يا كيمبرلي وبكل ما أنجزته، كل عملك الشاق، وجميع الأعمال التي قمت بها لا تصدق، ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي هو التزامك بأن تصبحي محامية وتواصلي إرثي".

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

وتشير الصورة الطيفية الثلاثية الأبعاد إلى برنامج التدريب المهني الذي خضعت له كيم كارداشيان لمدة 4 سنوات في شركة محاماة معروفة في كاليفورنيا.

من ناحيتها، عبرت كيم كارداشيان عن سعادتها الغامرة بهدية زوجها كاني ويست لها في عيد ميلادها الأربعين، وقالت عبر "تويتر": "لا يمكنني حتى وصف ما يعنيه هذا بالنسبة لي ولأخواتي وأخي وأمي وأصدقائي المقربين: "شكرا جزيلا لك يا كانيى على هذه الذكرى التي ستستمر مدى الحياة".

يشار إلى أن روبرت كارداشيان والد كيم كارداشيان توفي في عام 2003، وكان المحامي الخاص بنجم الكرة الأمريكي، أو جي سيمبسون، في واقعة اتهامه بقتل زوجته في تسعينيات القرن الماضي، وساهم في تبرئته.