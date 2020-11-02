جيجي حديد تعرض أول صورة لمولودتها

عرضت عارضة الأزياء الأمريكية (من أصول فلسطينية)، جيجي حديد، أول صورة لمولودتها من المغني زين مالك.

وشاركت جيجي حديد، السبت الماضي، متابعيها أول عيد "هالوين" تحتفل فيه مع زين مالك كآباء جدد، ونشرت عبر خاصية "الستوريز" على حسابها بموقع "إنستغرام" أول صورة عائلية لهما مع ابنتهما المولودة حديثا.

وفي الصورة، تقف جيجي حديد (25 عاما) إلى جانب العضو السابق لفريق "وان دايركشن" زين مالك (27 عاما) وهو يحتضن ابنتهما البالغة من العمر شهرا بين ذراعيه.

واختارت جيجي حديد أن تحتفل بعيد "الهالوين" بارتداء بذلة زرقاء اللون أشبه بشخصيات ألعاب الفيديو، بينما ارتدى زين مالك زي "هاري بوتر"، أما طفلتهما فتنكرت في صورة البطل الخارق شديد الغضب "هالك" من قصص "مارفل" الهزلية.

وارتدت طفلة جيجي حديد وزين مالك التي لم يتم الكشف عن اسمها بعد ، قبعة "هالك" وقميصا أخضر اللون، بينما غُطي وجهها بصورة متحركة لشخصية "هالك".

من جانبه، داعب الممثل الأمريكي، مارك روفالو، الذي جسد شخصية "هالك" في أفلام "أفنجرز" (المنتقمون) طفلة جيجي حديد وزين مالك، بقوله لها "عيد هالوين سعيد لأقوى منتقمة".

وكانت جيجي حديد قد أنجبت طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك في شهر سبتمبر/ أيلول.