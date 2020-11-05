مريضة بالسرطان على فراش الموت تقدم نصائح في الحياة

كتبت المقيمة الأسترالية روث هانت، وهي على فراش الموت بعد أربع سنوات من معاناتها من سرطان الثدي، رسالة عاطفية إلى نفسها لتذكير الجميع بما هو مهم في الحياة.

تم تشخيص المرض لدى المرأة عندما كان عمرها 34 عامًا فقط. وتحسنت حالتها بعد عدة عمليات جراحية واثني عشر شهرًا من العلاج الكيميائي. لكن سرعان ما عاد المرض من جديد. بهذا الصدد قررت الأسترالية نشر الرسالة على أمل أن تساعد أفكارها الآخرين، بحسب ما نقلته "نيوز 7".

وكتبت المرأة: "سيعلمك السرطان أنه لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والمشي والرقص والغناء والطهي والحب والعمل وتكون أختًا وعشيقة وصديقة".

وسردت هانت الدروس الرئيسية التي علمها إياها المرض، قائلة:

أولا: اطلب المساعدة، فهذا سوف يبسط الحياة إلى حد كبير.

ثانيا: السرطان سيعلمك أن الأسرة هي كل شيء. وأشارت، "قدّر أسرتك واقضي معها أكبر وقت ممكن".

ثالثا: خفف من الضغط على نفسك، فعلى سبيل المثال "لا تقلق إذا تأخرت قليلاً، فلا أحد سيتذكر ذلك".

رابعا: لاحظت الأسترالية أن الكلاب رائعة، فمجرد معانقة حيوانك الأليف يقدم فرحة عظيمة.

خامسا: يجب أن تكون قادرًا على قول لا، وإنها ليست مشكلتك إذا لم يعجب أحد ذلك.

سادسا: السفر إلى أبعد حد ممكن.

واختتمت المرأة قائلة، إنها كانت تود معرفة هذه الدروس قبل أن تمرض.