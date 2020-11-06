بيان من الفنانة يسرا بشأن "إصابتها بكورونا"

أصدرت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تداول أنباء حول إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، عقب حضورها مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة قبل أسبوع.

وأكدت يسرا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلوها من "كوفيد-19"، بعدما أجرت اختبارين "بي سي آر" بعد عودتها من الجونة، وجاءت نتيجتهما "سلبية".

وتابعت موجهة الشكر لكل من اطمأن عليها وكل من كان قلقا على حالتها الصحية.

أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا 🤍#Youssra #يسرا pic.twitter.com/Srbh6SyvW2 — Youssra (@Youssra) November 5, 2020

ويأتي بيان يسرا بعد كشف العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

وأكدت بسمة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماما بعد خضوعها للتحاليل الطبية، ورغم ذلك لا تشعر حتى الآن بأى أعراض جراء إصابتها.

يشار إلى أن مجموعة من الفنانين المصريين، ممن شاركوا في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهو الأمر الذي حذر منه فنانون بالفعل وطالبوا بخضوع الحضور لحجر صحي بعد انتهاء الحدث.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ(كوفيد-19) بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن تكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض (كوفيد-19)، الثلاثاء، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.