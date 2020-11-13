الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت الممثلة المصرية، سلمى أبو ضيف، اليوم الجمعة، تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد، الذي اكتشفت أنها أصيبت به بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت أبو ضيف عبر خاصية "الستوريز" على حسابها بموقع "إنستغرام": "خلصت الكورونا الحمد لله، شكرا لكل من اطمأن عليّ، وأظهر حبه، بحبكوا جدا خلوا بالكوا من نفسكم".

كما أكد مصدر مقرب من سلمى أبو ضيف أن حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشاركت سلمى أبو ضيف في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة في السنوات الأخيرة، منها مسلسلات "حلاوة الدنيا" و"طلعت روحي" و"حلاوة الدنيا" و"لا تطفئ الشمس".

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وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الفترة الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، أحدثهم الفنان المصري، آسر ياسين، والفنانة الأردنية، ميس حمدان.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ"كوفيد-19" بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن يكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك" إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي المقابل، أعلن فنانين حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى.