كارول سماحة "أفضل ممثلة" عن أول أفلامها السينمائية

ونالت سماحة جائزة فاتن حمامة لـ"أفضل ممثلة" في المهرجان عن دورها في فيلم "بالصدفة" للمخرج باسم كريستو.
ويعتبر الفيلم هو أولى تجارب كارول سماحة والمخرج باسم كريستو في السينما.
🔺ما بقدر أوصف فرحتي الليلة بإستلام جائزة الفنانة الكبيرة #فاتن_حمامة لفئة #أفضل_ممثلة بمهرجان #اسكندرية عن فيلم #بالصدفة الشكر الكبير لفريق العمل— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 12, 2020
المخرج @BassemCHRISTO
الكاتبة #claudiaMarchalian
شركة الإنتاج #DayTwoPictures
وجميع الممثلين@AbouChakraBadih @Pamela_ElKik pic.twitter.com/VEnUpGrAnu
وحملت دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام اسم الممثل المصري عزت العلايلي، وكرمت عددا من صناع ونجوم السينما منهم الممثل صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد.
ويتناول فيلم "بالصدفة" موضوعا اجتماعيا في إطار رومانسي، حول امرأة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي، وتجسد كارول سماحة دور سيدة مسحوقة ومظلومة تتعرض للكثير من المشكلات الطبقية، حتى تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب وضعها رأساً على عقب.
كما يلقي الفيلم الضوء على حالات مرض التوحد.
🌑 فيلم #بالصدفة في الصالات العربية إبنداءا من ١٤ نوفمبر #BelSodfi Movie in all Arab cinemas starting 14 November pic.twitter.com/jWgNaqVBuI— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 4, 2019
ويشارك في بطولة فيلم "بالصدفة" بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، وهو من تأليف كلوديا مرشليان وسامي حمدان.
وعُرض فيلم "بالصدفة" في دور العرض السينمائية العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
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